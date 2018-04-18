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Retro’da hafta sonu coşkusu

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Retro Lounge’de Cuma gecesi ‘Beefeather Night Party’ adı altında gerçekleşen gecede Aphrodite dansçılarının şovları misafirleri büyülerken, Cumartesi gecesi ise Catwork grubu eğlencenin ve müziğin ritmini biran olsun düşürmedi

Retro’da hafta sonu coşkusu
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 Retro Lounge gerçekleştirdiği etkinliklerle eğlence severlerin dikkatlerini üzerine çekmeye devam ediyor. Cuma gecesi ‘Beefeather Night Party’ adı altında gerçekleşen gecede Aphrodite dansçılarının şovları misafirleri büyülerken DJ Ümit Akdeniz ise eğlencenin ritmini hep en üst seviyede tuttu.

Ada’nın tartışmasız en iyi gösteri grubu olan Aphrodite kızları Retro’ya özel dans şovlarını sergilerken, mekâna gelen konuklar gözlerini bir an olsun dansçı kızlardan ayırmadılar.

Gecenin konseptine göre özel olarak hazırlanmış birbirinden gösterişli ve farklı kostümlerle sahneye çıkan dansçılar gecenin ışıltısına ışıltı kattılar.

CATWORK COŞKUSU

Cumartesi gecesi ise Retro Lounge Catwork’u ağırladı. Türkiye’deki birçok sanatçıya aranjörlük yapan iki isim Baran Akın ve Burak Keskin Retro’da adeta deprem etkisi yarattı. Müziğin dahileri Catwork grubunun olağanüstü performansı gelen konuklar tarafından ayakta alkışlandı.

Retro’da setlerin başına geçen Catwork, eğlencenin ve müziğin ritmini biran olsun düşürmedi. Eğlence severler unutulmaz bir gece yaşadı.

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