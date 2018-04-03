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Maxim’de Karadeniz fırtınası

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Maxim Royal’de Karadeniz şarkıları ve horon gösterisiyle adeta Karadeniz fırtınası esti

Maxim’de Karadeniz fırtınası
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Merit Royal Hotel içinde bulunan ve konuklarına yaşattığı farklı eğlence tarzı ile Kuzey Kıbrıs gecelerine damgasını vuran Maxim Royal, bu kez “Karadeniz Fırtınası”na sahne oldu.

Ülkemizin son dönemlerde müzik piyasasına kazandırmış olduğu en iyi isimlerden olan Türkan Arslan’ın sahnesiyle başlayan gece Karadeniz şarkılarının unutulmaz seslerinden olan Selim Bölükbaşı’nın gelmesiyle hızlandı.

Zaman zaman hüzünlendiren, zaman zaman da coşturan Karadeniz şarkılarına konuklar da eşlik etti.

Dans grubunun sergilediği horon gösterisi salonun enerjisini yükseltirken gece davul zurna eşliğinde halaylarla devam etti.

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