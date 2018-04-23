Lefkoşa’da Karadeniz rüzgarı esti

Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da sahne alan Şevval Sam ve Hüsnü Şenlendirici, büyük beğeni toplarken, özellikle Sam, seslendirdiği Karadeniz şarkılarıyla bir kez daha gönüllerde taht kurdu

Merit Lefkoşa Hotel&Casino, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi gecesi sahnesinde iki dev sanatçı Şevval Sam ve Hüsnü Şenlendirici’yi ağırladı. Şevval Sam güçlü sesi ile bol bol alkış toplarken, Hüsnü Şenlendirici klarneti ile dinleyenleri mest etti.

Şarkılarının büyük bölümünü hayranları ile birlikte söyleyen Sam, seslendirdiği Karadeniz şarkılarıyla bir kez daha gönüllere taht kurarken , birbirinden güzel kostumlerıyle ve şovlarıyla sanatçıya eşlik eden dans ekibi de geceye renk kattı.

Her zaman sıcak ve samimi ortamıyla Merit Lefkoşa Hotel & Casino bir kez daha Kıbrıs eğlence hayatına damgasını vurdu.