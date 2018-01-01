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Hadise’yle coşkulu gece

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Girne’deki Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da Cumartesi akşamı sahne alan Hadise, hotelin büyüleyici ortamında konuklarını coşturarak güzel bir geceye imza attı

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Hadise’yle coşkulu gece
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Ülkemizin ilk 7 yıldızlı hoteli olan Girne’deki Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da Cumartesi akşamı sahne  alan Hadise, konuklarına keyifli bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarıyla konuklarını dans ettiren ve yerlerine oturtmayan Hadise, konserinin büyük bir bölümünü de seyircilerin arasında sürdürdü.

Les Ambassadeurs Hotel’in büyüleyici ortamında Türkiye’nin sevilen sanatçısını dinlemeye gelen konukların ise keyifleri oldukça yerindeydi.

“KENDİMİ GÜZEL HİSSETMEM İÇİN BANA AŞK GEREKMİYOR”

Hadise konser öncesinde yaptığı açıklamada ise yılbaşı gecesi sahne almayacak ve ailesi ile yeni yılı birlikte geçireceğini dile getirdi.

“İşleriniz çok güzel gidiyor, özel hayatınız nasıl” şeklindeki bir soruyu da yanıtlayan Hadise, hayatında aşk olsa da olmasa da çok mutlu olduğunu belirterek, “Çünkü sağlıklıyım. Herşeyden önce ailem yanımda. Güzel işlere imza atıyorum. Daha ne olsun. Kendimi güzel hissetmem için bana aşk gerekmiyor. Bana nasıl bu kadar enerjik olduğumu soruyorlar. Hep öyleyim. Hayatımda birinin olması bunu etkilemiyor. Beni zaman zaman biriyle dışarı çıkarken görebilirsiniz. Ama özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum” dedi.

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