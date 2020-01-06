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Grup Mavra’dan Güzelyurt’ta türkü dolu gece

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Ükemizin yetiştirdiği değerli gruplardan Grup Mavra 1970-80 yıllarının Anadolu ezgilerini yansıtan şarkılar ve türkülerle sahne aldıkları Unlimited Cafe& Bar’da keyifli saatler yaşattı

Grup Mavra’dan Güzelyurt’ta türkü dolu gece

Niyazi Ergülen

Güzelyurtlu gençler ve öğrenciler Unlimited Cafe& Bar’da stres atıp eğleniyorlar.

Gençlerin yeni mekanı Ecevit Caddesi üzerinde yeni mekan Unlimited Cafe& Bar’da nefis müzikleri ile eğlence artarak devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma akşamı ülkemizin yetiştirdiği değerli gruplardan Grup Mavra 1970-80 yıllarının Anadolu ezgilerini yansıtan şarkılar ile gençlere nostalji yaşattılar.

Grup Aşık Mahsuni Şerif, Ahmet Kaya şarkı ve türküleri yanında Tulum ile Karadeniz şarkılarıyla konukları coşturdu. Grup gecenin sonunda söyledikleri Mağusa Limanı ile programlarına son verdi.

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