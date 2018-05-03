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Gökçe Kırgız mest etti

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Kaliteli eğlencenin adresi Maxim Royal’de performansıyla dinleyicilerinin kulaklarının pasını silen Gökçe Kırgız, repertuarı ve şıklığı ile konuklarını bir kez daha mest etmeyi başardı

Gökçe Kırgız mest etti
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Kıbrıs gecelerinin en gözde mekânlarından biri olan ve önemli bir müdavim kitlesi bulunan Maxim Royal, yine eğlence dolu bir geceye imza attı. Maxim Royal, geçtiğimiz hafta sonu sevilen şarkıcı Gökçe Kırgız’ı hayranlarıyla buluşturdu.

Merit Royal Hotel ’de bulunan Maxim Royal, perdelerini Türkan Arslan’ın slow şarkılarıyla açtı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye gelen ünlü şovmen Gediz ve dansöz grubu geceye renk kattılar.

Gecenin son bölümünde sahne alan Gökçe Kırgız, Maxim Royal’i dolduran konuklara muhteşem bir konser verdi. Performansıyla dinleyicilerinin kulaklarının pasını silen Kırgız, sevenleriyle buluşarak geceye yakışır bir müzik ziyafetini sundu. Konuklardan sanatçıya gelen Kıbrıs göreneklerine ait şarkılar söylemesi konusunda yoğun isteklere, ünlü haftaya söyleyeceğini sözünü verdi. 

3,5 saat sahnede kalan ünlü sanatçı Kırgız, repertuarı ve şıklığı ile sevenlerini bir kez daha mest etmeyi başararak ayakta alkışlanarak uğurlandı. Konser pek çok doğum günü kutlamasına da ev sahipliği yaptı.

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