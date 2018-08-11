Girne bu partiyle sallandı

Girne’nin eğlencesinin sevilen mekanı Retro Lounge düzenlediği partilerle adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz hafta sonu Absolut Night Party adı altında düzenlenen etkinlik ile yine Girne’yi sallayan mekan konuklardan tam not aldı. Absolut kızlarının geceye özel kostümleri oldukça dikkat çekerken girişte dağıtılan ikram shotlar ise herkesin keyfini yerine getirmeyi başardı.

Özel partinin özel konukları eğlence ve coşkuyu doyasıya yaşadı. Gecede setlerin başında mekanın sevilen DJ i Ümit Akdeniz vardı. Ümit Akdeniz’in o gece yine oldukça formunda olduğu dikkatlerden kaçmadı. Çaldığı harika parçalarla gelen konukları mest eden Akdeniz unutulmaz eğlence dolu anlar yaşattı.