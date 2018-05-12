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Eğlencenin adı Papageno

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Papageno Bar, temposu yüksek setlerle Girne gecelerine hareket getiriyor

Eğlencenin adı Papageno
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Girne’de eğlencenin vazgeçilmez mekanı Papageno Bar, temposu yüksek setlerle gecelere ses ve hareket getiriyor.

Kalite hizmeti ve sıcak atmosferiyle herkesin beğenisini kazanan mekan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Her akşam farklı programlarla konuklarını üzerine çeken Papageno’da Cumartesi akşamları ise eğlence bir başka yaşanıyor.

Mekanın daimi DJ’i Uğur Atay, peş peşe çaldığı hareketli setlerle eğlence severlerin haftanın yorgunluğunu üzerilerinden atmasını sağlıyor.

Mekanı dolduran konuklar bir yandan ritimlere eşlik ederken diğer yandan da gönüllerince muhabbet ediyor.

Birbirinden şık bay ve bayanları doldurduğu Papageno’da gece boyunca renkli görüntüler oluşuyor.

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