Ebru - Hakan’la nostalji geceleri

Kıbrıs sahnelerinin kadife sesli sanatçısı Ebru Elmas, deneyimli müzisyen Hakan ile başladığı 20 yılı aşkın müzik yolculuğuna şimdilerde Grand Pasha Teras Ocakbaşı’nda devam ediyor.
Dillerden düşmeyen Sezen Aksu klasikleri yanında popüler türk ve batı müziğinden özgün örnekler sunan Ebru Hakan Çarşamba ve Cuma akşamları mekanı dolduran konuklarına unutulmaz nostalji anları yaşatıyor.
Ebru Hakan ikilisini dün akşam müzisyen Yağmur, Grand Pasha Casino Halkla İlişkiler yöneticisi Özlem Sessizoğlu ve İzmir’den gelen yeğeni Özgür yalnız bırakmadılar. Lha