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Don Diablo izdihamı

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Cage Wonderland, bir dünya starını ağırladı; dünya dans müziğinin bir numaralı ismi Don Diablo ile muhteşem bir müzik şöleni yaşandı

Don Diablo izdihamı
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Sahnesinde ağırladığı dev isimlerle bu yaz sezonuna damga vuran Cratos Otel bünyesindeki Cage Wonderland, bu kez dünya dans müziğinin bir numaralı ismi Don Diablo’yu adaya getirdi ve tarihi bir geceye imza attı.

Milyonlarca izleyici ve yüz binlerce dinleyici kitlesine sahip olan dünya starı Don Diablo ile Cage Wonderland sahnesinde muhteşem bir müzik şöleni yaşandı.

Adaya özel jeti ve ekibiyle gelen ve Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez Cage Wonderland farkı ile performans sergileyen Don Diablo’ya olağanüstü ilgi vardı.

Biletleri günler öncesinden tükenen bu dev konser için Don Diablo hayranları, Cage’te adeta izdiham yarattı.

Electro house, Progressive house, hip hop gibi müzik türlerinin en başarılı DJ'lerinden Don Diablo ile yaşanan müzik ziyafetinde yer yerinden oynadı.

Performansıyla izleyicileri coşturan ünlü DJ, havai fişekler ve görsel şovlar eşliğinde adeta Girne’yi salladı.

Gördüğü ilgi karşısında hayli memnun kalan Don Diablo, büyüleyici Cage Wonderland sahnesine de övgüler yağdırdı.

Don Diablo'ya Cage Wonderland işletmesi tarafından Kıbrıs'a özgü testi hediye edilirken, testi ile sahnede poz veren Diablo, aynı zamanda bunu sosyal medya milyonlarca hayranı ile paylaştı ve ülke tanıtımına büyük katkı yaptı.

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