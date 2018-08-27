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Deniz Seki ile müzik ziyafeti

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Deniz Seki, The Arkın Colony Hotel’de müzik ziyafeti yaşattı

Deniz Seki ile müzik ziyafeti
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Türkiye’nin ünlü sanatçısı Deniz Seki, The Arkın Colony Hotel’de sahne aldı.  

Yaklaşık iki saat boyunca dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatan Seki’ye yoğun ilgi vardı.

Deniz Seki konserinde ağırlık olarak kendi eserlerine geniş olarak yer verirken, keyfinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye’nin sevilen pop müzik sanatçısı Hakan Peker de gecede Deniz Seki’yi izleyenler arasındaydı. The Arkın Colony Hotel Casino’nun başarılı genel müdürü Onur Öztırak ise Hakan Peker’le yakından ilgilendi.

 

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