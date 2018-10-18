YDÜ’de sanatsal serüven

Aynı anda dört serginin yer alabileceği YDÜ Sanat Merkezi’nde ressam Feryal Sükan’ın “Retrospektif Resim Sergisi” açıldı. Açılışa katılan Başbakan Erhürman, “Sizler ürettikçe bu halk var olmaya devam edecek” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde açılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında hizmet vermeye başlayan ve aynı anda dört serginin açılabileceği Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi’nde, Başbakan Tufan Erhürman’nın katılımı ile ressam Feryal Sükan’ın “Retrospektif Resim Sergisi” açıldı.

Feryal Sükan’ın 1993 yılından 2018 yılına kadar geçen sürede resmettiği 93 eserin sergilendiği Retrospektif resim sergisi, 28 Ekim 2018 tarihine kadar hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında izlenebilecek.

Serginin açılışı öncesinde ilk söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Erdal Aygenç, sanat yapanların fazla söz söylemesinin beklenmediğini ifade ederek, Yakın Doğu coğrafyasına Modern Sanat Müzesini inşa eden Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu imkanlarla sanata yeni bir boyut getirdiğini ve yeni başlangıçlara vesile olacağını söyledi.

Feryal Sükan’ın 1993-2018 yılları arasında ortaya çıkardığı eserlerin sergileneceğini belirten Doç. Dr. Aygenç, “Sükan’ın figüratif resimleriyle tanındığını, otobiyografik resimler yaptığını, özellikle kadın figürleri kullandığını ve bu figürlerin bazen yalnız ama duygu olduğunu söyledi.

Bu sergide, 1993 yılından itibaren yaptığı resimlerle, sanatsal, yaşamsal ve duygusal serüven sunmak istediğini belirten Ressam Feryal Sükan da, bu süreci sevenleriyle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çalışmalarından sadece bir kesit sunacağı bu sergiyi hayata geçirmesine ve resimlerini böyle güzel bir mekanda sergilemesine destek olanlara teşekkür eden Sükan, “Sanata ve sanatçıya yaptığı destek için başta YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel olmak üzere, sergi ve müze salonları kazandırarak sanatçılara ortam ve imkan yaratan Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. Bu desteklerin devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman ise, Yakın Doğu Üniversitesi’nde son zamanlara toplum adına önemli ve güzel şeyler olduğunu dile getirerek Modern Sanat Müzesi temelinin atılmasının ardından burada sergilenecek olan eserlerin geçici olarak sergileneceği Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin geçici binasının açılışı gerçekleştiğini ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Feryal Sükan’ın 1993’ten beri en yakın takipçisi ve hayranlarından biri olduğunu ifade eden Erhürman, sanatçıya ait 93’ten beri ayrı ayrı gördüğü eserleri Retrosepektif bir sergiyle bir arada görecek olmasının heyecanını yaşadığını kaydetti.

Böyle güzel bir mekanda önemli bir sanatçının “sergüzeştini” izleme fırsatı sunanlara da teşekkür eden Erhürman, “Sizler ürettikçe bu halk var olmaya devam edecek. Daha çok daha kaliteli üretmeye devam edeceğiz, çünkü üretmek var olmaktır” dedi.