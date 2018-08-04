banner107
BMW 8 geri döndü
BMW 8 geri döndü
21 0
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
27 0
Yara izi neden deriden farklıdır?
Yara izi neden deriden farklıdır?
56 0
Haskasap, Riga’da yan verecek
Haskasap, Riga’da yan verecek
23 0
"Damacanadaki güvenlik bandına önemle dikkat edin"
100 0
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
23 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
43 0
Dumlupınar resmen sahada
Dumlupınar resmen sahada
221 0
banner82
banner147

Üzüm Festivali, yarın akşam açılıyor

banner27

Üzüm Festivali, yarın akşam açılıyor
banner137

58. Mehmetçik Geleneksel Üzüm Festivali, yarın akşam başlıyor.
Mehmetçik Festival Alanı’nda yer alacak Üzüm Festivali’nin saat 20.30’daki açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman da katılacak. Festival, 12 Ağustos’a kadar sürecek.

Festivalde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Bu yıl 4. Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali kapsamında çeşitli ülkelerden ekiplerin gösteri yapacağı festivalde, üzüm ve üzüm ürünleri ziyaretçiler ile buluşacak.

Festival programı kapsamında birçok etkinlik, birçok konser ve yerel ürünlerin olduğu Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı ziyaretçilere eşlik edecek. Festival, 12 Ağustos Pazar günü Yeni Türkü konseri ile son bulacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.