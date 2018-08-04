Üzüm Festivali, yarın akşam açılıyor

58. Mehmetçik Geleneksel Üzüm Festivali, yarın akşam başlıyor.

Mehmetçik Festival Alanı’nda yer alacak Üzüm Festivali’nin saat 20.30’daki açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman da katılacak. Festival, 12 Ağustos’a kadar sürecek.

Festivalde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Bu yıl 4. Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali kapsamında çeşitli ülkelerden ekiplerin gösteri yapacağı festivalde, üzüm ve üzüm ürünleri ziyaretçiler ile buluşacak.

Festival programı kapsamında birçok etkinlik, birçok konser ve yerel ürünlerin olduğu Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı ziyaretçilere eşlik edecek. Festival, 12 Ağustos Pazar günü Yeni Türkü konseri ile son bulacak.