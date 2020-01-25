Suat Hoca büyük bir marka yarattı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı ve Akademisyen Prof. Erdal Aygenç tarafından 207 eserden oluşan üç kişisel resim sergisi ile Kırgızistan sanatçısı Ibragimov’a ait 34 eserden oluşan kişisel resim sergisi, Çalışma Bakanı Sucuoğlu tarafından YDÜ’de açıldı

Sucuoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in varını yoğunu bu ülke topraklarına yatırarak büyük bir marka yarattığını ve bunun takdir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “YDÜ ilerledikçe KKTC de ilerleyecek” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve sanatçı Prof. Dr. Erdal Aygenç’in “Eski Zaman Kıbrıs Figürleri”, “Sevda Kuşun Kanadında” ve “Adım Kırmızı” adlı 207 eserden oluşan üç kişisel resim sergisi ile Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov’e ait “Gerçeklik Rüyası” adlı 34 eserden oluşan kişisel resim sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Serginin açılışında konuşan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, tüm dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 2019 yılında 232 uluslararası sergi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bugüne kadar tüm dünyadan 1500 sanatçının projenin bir parçası olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Üretilen eser sayısı 20.000’ni aştı. Kampüste oluşturacağımız müzeler bölgesinde faaliyet gösterecek olan 7 müze için biriktirilen materyal sayısı 100.000’e ulaştı. 2020’de de hız kesmeden bilimsel ve sanatsal projelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

YDÜ’nün akademik başarılarından da söz eden Prof. Dr. Şanlıdağ, şunları kaydetti:

“2019 yılında akademisyenlerimiz ulusal veya uluslararası 813 bilimsel etkinliğe katılmış, 1142 bilimsel etkinlik düzenlemiş, 239’u tam metin, 625’i özet metin olmak üzere toplam 864 bildiri sunmuş ve 1200’ün üzerinde uluslararası yayına imza atmıştır. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın oranı 2’nin üzerinde gerçekleştirdi. Uzun zamandır Ar-Ge’ye önemli yatırımlar yapan Üniversitemiz bir yandan Robotik futbol takımıyla dünya şampiyonluklarını elde ederken, bir yandan da güneş enerjili arabalar RA-25 ve RA-27 ile yeni bir geleceğin tohumlarını atmıştır. RA-25 ve RA-27 ile başlayan Ar-Ge süreçlerini takiben, 109 mühendisimizin gecesini gündüzüne katarak geliştirdiği ilk yerli elektrikli arabamız Günsel’in test sürüşü, geçtiğimiz hafta kurucu rektörümüz ve Mütevelli Heyet başkanımız tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Günsel’in lansmanı önümüzdeki ay geniş bir katılımla gerçekleşecektir.”

Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov da “Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Dr. Suat Günsel’e de sonsuz şükranlarımı sunmak isterim. Yaratıcılığın merkezi kuruldu. Burada rahat çalışabiliriz ve fantezilerimizi serbest bırakabiliriz. Bu anı benimle paylaştığınız için ve sergimi ziyaret ettiğiniz için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sanatçı ve akademisyen Prof. Dr.Erdal Aygenç de, “Sevda Kuşun Kanadında”, “Adım Kırmızı" ve "Eski Zaman Kıbrıs Figürleri" adlı üç kişisel sergisinde nelere yer verdiğini anlattı.

Prof. Dr.Aygenç, “ “Sevda Kuşun Kanadında”, özgürce uçmak, uzaklara, uzakta olana ulaşmak özlemi resimlerin ortak teması sayılabilir. Kırmızı aşkın, kavganın, yaranın, gücün, hareketin, heyecanın, gerilimin, Akdenizin, “hayatın sırrı”nın rengidir. O nedenle “Adım Kırmızı" dır ikinci grup resimlerin çatısı. "Eski Zaman Kıbrıs Figürleri" ise geçmişten günümüze ulaşan ve Kıbrıs kültürünün birer parçası olan figürleri yeniden yorumlayarak kendi resim dilimde aktardığım eserlerden oluşuyor” dedi.

Plastik sanatlarla tanışıklığının 41 yılı bulduğunu dile getiren Prof. Dr. Aygenç, en büyük servetinin sahip oldukları olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Hani denir ya “piyangodan hiç büyük ikramiye çıkmadı, çok şanssızım”. Oysa beni hayata dünyanın en kahraman annesi kattı. Her birini ayrı ayrı canımdan saydığım kardeşlerim ve yakınlarım var. Çalışırken çayımı, kahvemi eksik etmeyen, “ölürüm” diye sevdiğim bir prensesin babasıyım. Çok değerli öğretmenlerim oldu beslendiğim. Bir kısmı ile birlikte çalışma şansı yakaladığım, farklı coğrafyalarda başarılarından gurur duyduğum öğrencilerin hocası oldum. Kelimenin tam anlamı ile birlikte ağlayıp birlikte güldüğüm, aynı çorbaya kaşık salladığım arkadaşlara, dostlara sahibim. Çok değerli idarecileri, akademisyenleri ile ilk 500 içerisine girme yolunda kararlı, emin ve güçlü adımlarla ilerleyen bir üniversitenin, Yakın Doğu ailesinin 2006 yılından beri üyesiyim. Benzerleri ile dişe diş yarışacak niteliklere sahip bir fakülte kadrosu ile birlikte çalışıyorum. Gökyüzünün en bol olduğu bir adada, güzel insanlarla yaşıyorum. İyi ki…Tam “daha ne olsun” diyecekken; sadece ülkesinin bugününü değil, geleceğini de tasarlayan, vizyonu, zekâsı ve enerjisi ile içinde yer almaktan onur duyduğum bu büyük aileye önderlik eden Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel. Sevgili Hocam, müze fişeğini ateşlediğiniz 2018’den buyana, eşi benzeri olmayan biçimde ve hızda, heyecanla yükselttiğiniz bu yapı şimdiden imrenilen, örnek alınan bir oluşum haline gelmiştir. Teşekkürlerimiz yaptıklarınıza karşılık gelir mi bilemiyorum. Varsın ikramiye çıkmasın. Benim servet beyanım budur.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da, Kurucu Rektör, Dr. Suat Günsel’in varını yoğunu bu ülke topraklarına yatırarak büyük bir marka yarattığını ve bunun takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Sucuoğlu, “Buraya her geldiğimde, bir bakıyorum bir tarafta araba fabrikası diğer tarafta Kıbrıs’ın en büyük camisi bir tarafta modern sanat müzesi. Suat hocamız burayı geliştirmek büyütmek, önde gelen bir marka haline getirmek için varını yoğunu kurdu. Aslında asıl takdir edilmesi gereken budur, hocamız bu adayla bütünleşmiştir. Yakın Doğu Üniversitesi ilerledikçe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

Sergileri gezerken Kıbrıs adasının tarih boyunca imparatorlukların hakimiyet sağladığı, dünyanın merkezinde olan küçük bir ada olmasına rağmen etrafında bulunan zengin hidrokarbon yatakları ile ilgi odağı olduğunu anlatan Dr. Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile 20 binleri aşan sanat eserlerinin bu ülkenin zenginliklerine katıldığını ve bu zenginliklerin adaya huzur getirmesini temenni etti.

Bakan Sucuoğlu, “20.000’in üzerinde sanat eseri söz konusu. Hep söylüyorum sanatçı doğulur, sonradan eğitimle çevre faktörleri ile şekillenir. Herkesin sanatçı olması mümkün değil ben böyle düşünüyorum. Bana istediğiniz kadar eğitim verin bunun kadar güzel eser ortaya koyamam” ifadelerini kullandı.

Sanatçılara ödülleri takdim edildi, Büst açılışı ve sergi kurdeleleri kesildi

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Sanatçı ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç’e, Alasya Ödülleri kapsamında verilen “Fergani” ödülü, Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov da, “Uluğ Beg” ödülü takdim edildi. Ardından sergi kurdeleleri kesildi. Daha sonra, sanatçı ve akademisyen Prof.Dr. Aygeç'e ait Kırgızistan Heykeltıraş Sanatçısı Nurlan Kebek Uulu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi bronz döküm atölyesinde dökümü yapılan büstün açılışı Bakan Faiz Sucuoğlu ve Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel tarafından açıldı.

Sergiler, 31 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.