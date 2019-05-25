‘Şerefine İnsanoğlu KHYD yararına sahnelenecek

İskele Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu, Şerefine İnsanoğlu isimli oyununu bu kez Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sahneye koyacak. İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde bu akşam saat 21.00’da sahnelenecek oyundan elde edilecek gelirin tamamı Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak. Giriş ücretinin 15 TL olarak belirlendiği oyunu 12 yaş üstü herkes izleyebilecek.