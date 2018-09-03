Şairlerimizden Dünya Barış Günü Şiirleri

Adım Kıbrıs, soyadım Yeşilada.

Uzanırım Akdeniz’in engin koynuna,

Açarım yelkenlerimi esen tatlı rüzgâra.

Beşparmak ellerimi uzatmışım

Sonsuz maviye,

Yağmur duasındayım.







Adım Kıbrıs, ufacık bir adayım

Gelirim tarih denen sonsuz başlangıçtan.

Karanlık, uzun koridorlarında bu gelişin

Kâh ağlamışım, kâh gülmüşüm,

Yedi kez ölmüş, gömülmüşüm.





Adım Kıbrıs, kaç yaşındayım bilen yok

Nice uygarlıklar yaşadım sayan yok.

Her yeni çağ beni

Yükseltti bir basamak daha

Başım eriyor Senthilaryon’a.







Adım Kıbrıs, Akdeniz çocuğuyum

Yazın iyice bronzlaşırım

Yakıcı sıcağında Mesarya’nın

Özlemini duyarım, onlarca yıl boyunca

Islık sesinin, gökkuşağının.







Adım Kıbrıs, barışı arıyorum.

Önce taştı, sopaydı silâhlarım,

Uçan kartallardı



Gökyüzünün fâtihi

Top oldu, tank oldu dayanağım

Şimdi adı barış güvercinidir

Süzülen,

Beşparmaklar’dan

Mesarya Ovası’na.







Adım Kıbrıs portakal çiçeğiyim

Salarım kokularımı

Bir uçtan bir ucuma.

Bademim bazen beyaz çiçekli,



İri zeytin danesiyim

Yuvarlanırken Kantara eteklerinden.

Köpük köpük Akdeniz’im

Koşarken kıyılarına.

Bazen de bir Sarhoş Zeybeği’yim

Çıkınca oyun alana.