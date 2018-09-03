Şairlerimizden Dünya Barış Günü Şiirleri

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Adım Kıbrıs
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Adım Kıbrıs, soyadım Yeşilada.
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Altay Burağan
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Bekle Barış
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Peşinden koştukça biz.
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Altay Burağan
YAŞLI BİR AKDENİZ EZGİSİ
Hepimizin yüzünden
hırçın bir ırmak geçmiş gibi,
izini uğultusunu bırakmış;
beyinlerimizde bir yerde
akıp duruyor hâlâ
suları kan köpüre köpüre
Şimdi yaralı portakal çiçekleri
kımıldıyor yüreğimde
Birer kıyı balığıydık
yıllarca yıllar önce
kendi ılıman denizimizde,
şimdiyse zamanların açtığı
yaralarımız kanıyor
hırçın sular üzerinde
Bilge zeytin ağaçları sallanıyor
sevgilimin gözlerinde
Bizi acıyla sözlediler, ama
ey barış, biz senin nikâhlınız;
seninle gireceğiz eninde sonunda
şarkıların altından geçip
ve silahlarımızı dışarda bırakıp
güzel günlerin dünya evine
Hırçın bir uçakgemisiyle çarpışıyor
gözlerim Akdeniz'de
Kızkardeşimin sevdiği
ölü bir adamdır şimdi,
ama sağ bir adamdı sevdiğinde;
şimdi yanıt veremez artık
yürekleri ikisinin de
bu gökler altındaki aşk sözlerine
Torpillenmiş denizaltıları
şimdi yürekleri su diplerinde
Fikret Demirağ
KIYIDAKİ AĞAÇ
Bir zeytin dalıyım boynu bükük
Yoksul yelinde Akdenizin
Ve yazın o korkunç sıcağında
Kök salmışım toprağa yarım asırdır
Dünyanın beşiğini sallamış yellerde
Kalmışım dimdik ayakta...
Yoksul bir zeytin dalıyım
Akdeniz sıcağı ateşlemiş yüreğimi
Barış türküleri söylenmiş ülkemde yıllardır
Ben savaşla sulanmışım
Bu yüzden boynu bükük kalmışım..
Bir zeytin dalıyım kıyıda
Güzün yelinde, kışın karında
Görmediğim yeşilleri özlemişim hep
Yarım asırdır kök salmışım doğaya
Esrik, yorgun, kararsız ve mutsuz
Hep bakmışım karşı kıyıya
Her zaman umutla ve korkusuz.
İlkay Adalı
Özgürlük Türküsü
Ta ilk çağdan çağladım geldim bu diyara…
Anadolu'dan,
Taşlarla, ateşlerle, rüzgarla, şarkılarla…
Tarihler şafağı yurdundan Hattuların, Hititlerin, İyonların,
Ozanlar yurdundan Homerosun ve Yunusun…
Kartallar yurdundan,
Yedi deryayı yenmiş kaptanlar paşalar yurdundan
Bir sigara içimlik bir denizi aşarak,
Rüzgarla, şarkılarla, dalgalarla coşarak geldim…
Geldim ve sarıldım bakıra, geldim ve sarıldım toprağa,
Bakireydi toprak, dölledim…
Kuruydu çevre,
Portakalla, zeytinlerle dalladım…
Çiçekleri arılarla, arıları çiçeklerle balladım…
Ta ilk çağdan bu toprakta ben vardım…
Sonra korsanlar dadandı,
Kara korsanlar…
Truvada tahta atlı
Akdenizde haçlı,
Çanakkalede çift aslanlı,
Kara korsanlar…
Okları kılıçları topları roketleriyle,
Şarkısız, kanlı kara korsanlar…
Dumdumlarıyla, dozerleriyle,
Kara korsanlar…
Fidanlar gibi toprağa gömüldü,
Fidanlar kadar çaresiz
Ayşeler, Memedler, Hasanlar…
Nisanlar kaç bahar yeşermedi ülkemde,
Kaç bahar…
Bayrağımı yıllar yılı sandıklarda sakladım,
Yüreğim çağıma acılı kaldı,
Gözlerim kuzeye açılı kaldı…
Oysa ben,
"Ta ezelden hür yaşamış" bir ulusun dalıydım,
Asırlarca Akdeniz'de çakan her şimşeğin
Ki bir mavisi Toroslara,
Bir mavisi Beşparmağa vururdu,
Şavkı ile doluydum…
Günü geldi bayrağımı sandıklardan çıkardım.
Selam yolladım Köroğlu'nun dilinden
Beni asi bilenlere selam yolladım
Zenciyi zencidir diye zincire vuranlara selam yolladım…
Ben kendi öz yurdumda asi değil,
Özgürlüğü getirmeye patlamış mermilerin sesiydim,
Artık Nergisli'de nergis satan çocukları, nergislerini parçalatmam kimseye…
Artık çocukları dozerlere çiğnetmem,
Ülkemin kaderini okyanuslar ötesine yazdırmam…
Artık güvercinler salacağım Akdeniz’e
Gagasında zeytin dalı,
Gagasında mersin dalı ve defne…
Artık boynundaki kementten kurtulmuş,
Dolu dizgin bir tayım,
İçimden uçmak geliyor…
Sanki Anadolu Kurtuluş Savaş'ını tamamlamış Ata'yım…
Orbay Deliceırmak
Hangi Yarısı
Yurdunu sevmeliymiş insan
Öyle diyor hep babam
Benim yurdum
İkiye bölünmüş ortasından
Hangi yarısını sevmeli insan?
Neşe Yalçın
1985 yılı Mesaji
Yeni yılınız kutlu, mutlu olsun erenler
Bahtiyar olun daim gıpta etsin görenler.
Mutlu olsun evrenin altı milyar insanı
Barış gelsin cihâna akmasın insan kanı.
Cümle açlar doyarak esenliğe kavuşsun
Dinsin tüm ıstıraplar, silâh sesleri sussun.
Kişiler hür yaşasın, gerçek özgürlük olsun
Dünyâ cennete dönsün, yaşam neşeyle dolsun.
Sevgi ve saygı asıl düsturudur evrenin
Sevilmek dilerseniz sevmesini öğrenin.
Dünyâ bâki değildir pâdişahlara bile
Temiz bir yaşam sürün, sakın düşmeyin dile.
Bindokuzyüzseksen beş hayırlı olsun bize
Kardeşçe yaşayalım kötülükler nemize.
Mutsuzluk ve dargınlık sonra ersin dostlarım
Hayırlı yılınızı tâ gönülden kutlarım.
31 Aralık 1984
Mahmut İslamoğlu