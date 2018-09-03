banner107
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
64 0
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
29 0
Lefkoşa toza dumana boğuldu
Lefkoşa toza dumana boğuldu
26 0
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
74 0
Renault'tan coupe formlu bir SUV
Renault'tan coupe formlu bir SUV
38 0
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
49 0
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
302 0
Cihangir'de anlamlı maçlar
Cihangir'de anlamlı maçlar
58 0
banner82
banner147

Şairlerimizden Dünya Barış Günü Şiirleri

banner27

Şairlerimizden Dünya Barış Günü Şiirleri
banner137

 

Adım Kıbrıs

Adım Kıbrıs, soyadım Yeşilada.
Uzanırım Akdeniz’in engin koynuna,
Açarım yelkenlerimi esen tatlı rüzgâra.
Beşparmak ellerimi uzatmışım
Sonsuz maviye,
Yağmur duasındayım. 



Adım Kıbrıs, ufacık bir adayım
Gelirim tarih denen sonsuz başlangıçtan.
Karanlık, uzun koridorlarında bu gelişin
Kâh ağlamışım, kâh gülmüşüm,
Yedi kez ölmüş, gömülmüşüm.


Adım Kıbrıs, kaç yaşındayım bilen yok
Nice uygarlıklar yaşadım sayan yok.
Her yeni çağ beni
Yükseltti bir basamak daha
Başım eriyor Senthilaryon’a.



Adım Kıbrıs, Akdeniz çocuğuyum
Yazın iyice bronzlaşırım
Yakıcı sıcağında Mesarya’nın
Özlemini duyarım, onlarca yıl boyunca
Islık sesinin, gökkuşağının.



Adım Kıbrıs, barışı arıyorum.
Önce taştı, sopaydı silâhlarım,
Uçan kartallardı

Gökyüzünün fâtihi
Top oldu, tank oldu dayanağım
Şimdi adı barış güvercinidir
Süzülen,
Beşparmaklar’dan
Mesarya Ovası’na.



Adım Kıbrıs portakal çiçeğiyim
Salarım kokularımı
Bir uçtan bir ucuma.
Bademim bazen beyaz çiçekli,

İri zeytin danesiyim
Yuvarlanırken Kantara eteklerinden.
Köpük köpük Akdeniz’im
Koşarken kıyılarına.
Bazen de bir Sarhoş Zeybeği’yim
Çıkınca oyun alana.

Altay Burağan

Bekle Barış

Peşinden koştukça biz.
Sürekli kaçıyorsun Barış.
Dur bir.
İki söz et.

Birşeyler anlat,
Hemen gitme uzaklara
Bekle Barış.
Sana herzamankinden
Daha çok gereksinmemiz var
Oyalan biraz.

Altay Burağan

YAŞLI BİR AKDENİZ EZGİSİ

Hepimizin yüzünden

hırçın bir ırmak geçmiş gibi,

izini uğultusunu bırakmış;

beyinlerimizde bir yerde

akıp duruyor hâlâ

suları kan köpüre köpüre

Şimdi yaralı portakal çiçekleri

kımıldıyor yüreğimde

Birer kıyı balığıydık

yıllarca yıllar önce

kendi ılıman denizimizde,

şimdiyse zamanların açtığı

yaralarımız kanıyor

hırçın sular üzerinde

Bilge zeytin ağaçları sallanıyor

sevgilimin gözlerinde

Bizi acıyla sözlediler, ama

ey barış, biz senin nikâhlınız;

seninle gireceğiz eninde sonunda

şarkıların altından geçip

ve silahlarımızı dışarda bırakıp

güzel günlerin dünya evine

Hırçın bir uçakgemisiyle çarpışıyor

gözlerim Akdeniz'de

Kızkardeşimin sevdiği

ölü bir adamdır şimdi,

ama sağ bir adamdı sevdiğinde;

şimdi yanıt veremez artık

yürekleri ikisinin de

bu gökler altındaki aşk sözlerine

Torpillenmiş denizaltıları

şimdi yürekleri su diplerinde

Fikret Demirağ

KIYIDAKİ AĞAÇ

Bir zeytin dalıyım boynu bükük

Yoksul yelinde Akdenizin

Ve yazın o korkunç sıcağında

Kök salmışım toprağa yarım asırdır

Dünyanın beşiğini sallamış yellerde

Kalmışım dimdik ayakta...

Yoksul bir zeytin dalıyım

Akdeniz sıcağı ateşlemiş yüreğimi

Barış türküleri söylenmiş ülkemde yıllardır

Ben savaşla sulanmışım

Bu yüzden boynu bükük kalmışım..

Bir zeytin dalıyım kıyıda

Güzün yelinde, kışın karında

Görmediğim yeşilleri özlemişim hep

Yarım asırdır kök salmışım doğaya

Esrik, yorgun, kararsız ve mutsuz

Hep bakmışım karşı kıyıya

Her zaman umutla ve korkusuz.

İlkay Adalı

Özgürlük Türküsü

Ta ilk çağdan çağladım geldim bu diyara…

Anadolu'dan,

Taşlarla, ateşlerle, rüzgarla, şarkılarla…

Tarihler şafağı yurdundan Hattuların, Hititlerin, İyonların,

Ozanlar yurdundan Homerosun ve Yunusun…

Kartallar yurdundan,

Yedi deryayı yenmiş kaptanlar paşalar yurdundan

Bir sigara içimlik bir denizi aşarak,

Rüzgarla, şarkılarla, dalgalarla coşarak geldim…

Geldim ve sarıldım bakıra, geldim ve sarıldım toprağa,

Bakireydi toprak, dölledim…

Kuruydu çevre,

Portakalla, zeytinlerle dalladım…

Çiçekleri arılarla, arıları çiçeklerle balladım…

Ta ilk çağdan bu toprakta ben vardım…

Sonra korsanlar dadandı,

Kara korsanlar…

Truvada tahta atlı

Akdenizde haçlı,

Çanakkalede çift aslanlı,

Kara korsanlar…

Okları kılıçları topları roketleriyle,

Şarkısız, kanlı kara korsanlar…

Dumdumlarıyla, dozerleriyle,

Kara korsanlar…

Fidanlar gibi toprağa gömüldü,

Fidanlar kadar çaresiz

Ayşeler, Memedler, Hasanlar…

Nisanlar kaç bahar yeşermedi ülkemde,

Kaç bahar…

Bayrağımı yıllar yılı sandıklarda sakladım,

Yüreğim çağıma acılı kaldı,

Gözlerim kuzeye açılı kaldı…

Oysa ben,

"Ta ezelden hür yaşamış" bir ulusun dalıydım,

Asırlarca Akdeniz'de çakan her şimşeğin

Ki bir mavisi Toroslara,

Bir mavisi Beşparmağa vururdu,

Şavkı ile doluydum…

Günü geldi bayrağımı sandıklardan çıkardım.

Selam yolladım Köroğlu'nun dilinden

Beni asi bilenlere selam yolladım

Zenciyi zencidir diye zincire vuranlara selam yolladım…

Ben kendi öz yurdumda asi değil,

Özgürlüğü getirmeye patlamış mermilerin sesiydim,

Artık Nergisli'de nergis satan çocukları, nergislerini parçalatmam kimseye…

Artık çocukları dozerlere çiğnetmem,

Ülkemin kaderini okyanuslar ötesine yazdırmam…

Artık güvercinler salacağım Akdeniz’e

Gagasında zeytin dalı,

Gagasında mersin dalı ve defne…

Artık boynundaki kementten kurtulmuş,

Dolu dizgin bir tayım,

İçimden uçmak geliyor…

Sanki Anadolu Kurtuluş Savaş'ını tamamlamış Ata'yım…

                        Orbay Deliceırmak

Hangi Yarısı

Yurdunu sevmeliymiş insan

Öyle diyor hep babam

Benim yurdum

İkiye bölünmüş ortasından

Hangi yarısını sevmeli insan?

Neşe Yalçın

           

1985 yılı Mesaji

Yeni yılınız kutlu, mutlu olsun erenler

Bahtiyar olun daim gıpta etsin görenler.

Mutlu olsun evrenin altı milyar insanı

Barış gelsin cihâna akmasın insan kanı.

Cümle açlar doyarak esenliğe kavuşsun

Dinsin tüm ıstıraplar, silâh sesleri sussun.

Kişiler hür yaşasın, gerçek özgürlük olsun

Dünyâ cennete dönsün, yaşam neşeyle dolsun.

Sevgi ve saygı asıl düsturudur evrenin

Sevilmek dilerseniz sevmesini öğrenin.

Dünyâ bâki değildir pâdişahlara bile

Temiz bir yaşam sürün, sakın düşmeyin dile.

Bindokuzyüzseksen beş hayırlı olsun bize

Kardeşçe yaşayalım kötülükler nemize.

Mutsuzluk ve dargınlık sonra ersin dostlarım

Hayırlı yılınızı tâ gönülden kutlarım.

31 Aralık 1984

Mahmut İslamoğlu

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.