Orkun Bozkurt’un Kırmızı isimli şiir kitabı tanıtılacak

Şair-yazar Orkun Bozkurt’un Kırmızı isimli şiir kitabı için yarın gece Kaymaklı’daki İsmet Vehit Güney Salonu’nda tanıtım ve imza etkinliği düzenleniyor.

Orkun Bozkurt’un aşk ve sevda üzerine 25 yılda yazdığı eski ve yeni şiirlerinden oluşan kitabın tanıtım etkinliği saat 18:30’da başlayacak.

Betül Arslan’ın sunumuyla başlayacak etkinlikte M. Kansu, Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve Yaşar Ersoy, Bozkurt’un Kıbrıs Türk Edebiyatı’ndaki 25 yılını da değerlendirecek.

Mustafa Çelik'le birlikte Necati Özkan Vakfı Edebiyat Ödülü'nü de kazanan Borkurt’un, Azerbaycan Türkçesi'nde şiir ve öyküleri kitap olarak yayımlandı. Kitap, Merkezi Azerbaycan'da bulunan Türk Dünyası Genç Şairler Örgütü’nün, her yıl bir genç şaire verdiği Türk Dünyasına Hizmet Ödülü'nü kazanmıştı. Şiir ve öyküleri çeşitli dillere çevrilip yayınlandı. Antolojilerde ve seçkilerde yer aldı.

Orkun Bozkurt’un eserleri: “İnsan Mı, Maymun Mu?” (Mizah/Öykü, 1996), “Balo Bitti” (Mizah/Öykü, 1998), “Sevgi Savaşçıları / Uçurtma” (Şiir, 2001 - Mustafa Çelik'le birlikte), “Sevgi Savaşçısı” (Şiir/Öykü – Azerbaycan, 2005), “Parmakbasan” (Mizah/Deneme, 2006), “Bana Bir Çiçek Koparsana” (Öykü, 2009 - Aysan Özcezarlı ile birlikte), “Sevgi Savaşçıları / 20” (Şiir, 2012 - Mustafa Çelik'le birlikte), “Tekerlek İzleri” (Tiyatro Oyunu, 2014 - Aysan Özcezarlı ile birlikte), “Masanın Boş Kalan Köşesi” (Şiir / Deneme, 2016), “Karatahta” (Tiyatro Oyunu, 2016 – Cem Aykut & Aysan Özcezarlı ile birlikte).