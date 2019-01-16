Mustafa Akkaya’nın “Karşılaşma” başlıklı solo sergisi açılıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi(ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkaya’nın “Karşılaşma” başlıklı solo sergisi 18 Ocak Cuma akşamı 18.00’da Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te sanatserverlerle buluşuyor.

Mustafa Akkaya, sanat pratiğinde, sıradan insanların, hayvanların veya nesnelerin son derece sofistike heykel tabanlı 3D baskılı figürleri ile dikkate değer bir özgünlükle son dönem çalışmalarını üretmektedir.Hegemonyacı arzuyu çökertip günümüzün egemen risklerinin belirleyici niteliklerini ortaya çıkarma niteliğine sahip, zarif oldukları kadar olağanüstü ve karmaşık yapısı olan bu heykeller; alışılmışın dışında oldukları için “kötülüğün potansiyel” zarifliğinin çoklu gerçekliği duygusunu uyandırır.

Akkaya, “Karşılaşmalar” adlı solo sergisinde göç ve varoluşsal alanları ele aldığı yakın zamanda üretilmiş eserlerini sergiliyor. Akkaya’nın son çalışmaları, sosyo-kültürel etkilerin mikro ve makro boyutlarda belirleyici düşünce biçimlerine dikkat çekerek bunları yansıtmasının yanı sıra, varsayımlarıyla bizi bu düşüncelerden azat eden daimî bir “yersiz/yurtsuzlaşma” fikriyle buluşturuyor. Akkaya’nın sanatsal yaklaşımı aynı anda birçok yerde bulunabilecek algısı yaratan çoklu yüzeylerin, değişim göstermiş yeni formlarıyla ortaya çıkmasına yol açıyor.

Sergi, 30 Ocak 2019’a kadar Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te izlenebilir.