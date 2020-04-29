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Maturaimov koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile destek verdi

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Zhyrgalbai  Maturaimov koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile destek verdi

Maturaimov koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile destek verdi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Zhyrgalbai  Maturaimov dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen ve yüz binlerce cana mal olan koronavirüs salgını ile mücadeleye fırçası ile dikkat çekti...

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek Kovid-19’ ile mücadeleye destek vermek adına  farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

Zhyrgalbai  Maturaimov kimdir?

1955 yılında Kırgızistan'da doğdu.  1978-1984 yıllarında , Moskova'daki tüm-birlik Devlet Sinematografi Enstitüsü'nde okudu. 1970-1974 yıllarında Frunze Sanat Koleji'nde okudu (Bishkek). 1984-1988'de Bişkek'teki ‘Kırgızfilm’ film stüdyosunda çalıştı. 2013-2018 yıllarında Kırgız Devlet S. A Chuykov Sanat Koleji'nde müdür olarak görev yaptı. Ulusal ve uluslararası sergilerin katılımcısıdır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin ve  Kırgızistan Cumhuriyetinin Sanatçılar Birliği Üyesidir . 2007 yılından bu yana, Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet sanatçısıdır. 2013 yılında Çin'de Dünya Sanatçı unvanını aldı. Sanatçı bir çok kişisel sergi açtı:

2007  - Sanat Sergileri Müdürlüğü, Almatı, Kazakistan;

 2006 - Kırgız Devlet G. Aitiev Güzel Sanatlar Müzesi, Bişkek, Kırgızistan;

 2005 - Ressamlar Kasabası, Paris, Fransa;

 2003- “Tribün” Sanat Galerisi, Almatı, Kazakistan;

 1999 - Bişkek Ulusal Bankası, Kırgızistan

1988- Uluslararası Yardım Fonu "Meerim" Bişkek, Kırgızistan.

Eserler Yerel Tarih Müzesi'nde; Kazakistan Güzel Sanatlar Müzesi'nde;  T. Sadykov Güzel Sanatlar Müzesi'nde (Kırgızistan, Aktobe) ; kültürel değişim "Barış için Seyahat" (Çin Halk Cumhuriyeti) merkezinde yer almaktadır.

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