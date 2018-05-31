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Kültürümüz sergileşti

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Lefkara, seramik işi, koza, kabak işi, yağlı boya gibi kültürel üretimlerinin yer aldığı Kültürümüzü Yaşatalım Sergisi, Mağusa’da açıldı

Kültürümüz sergileşti
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26. Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında Mağusa Kültür Derneği’nin Kültürümüzü Yaşatalım Sergisi önceki akşam saat 18:00’da Buğday Camii’nde açıldı. Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Gazimağusa Çocuk Festivali’nde Yetişkinler Kulübü’nün lefkara, seramik işi, tel kırma, koza, kabak işi, yağlı boya gibi kültürel üretimlerinin yer aldığı serginin açılışı ülkemizi derinden etkileyen olay nedeniyle çocuklarla birlikte açıldı. Etkinliğin başında elim olayda katledilen minik Ercan için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve olay şiddetle kınandı.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, kültürümüzü yaşatmak ve ileriye götürmek için çocuklara aktarmak için sergiyi açtıklarını ifade etti. Cumaoğulları, Gazimağusa Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri serginin gerçek amacının çocuklar olduğunu, herkesin üretilen eserleri görmeye davet etti. Resim çalışmalarında Kıbrıs endemik bitkilerini, seramik çalışmasında Kıbrıs kuşları kullandıklarını söyleyen Cumaoğulları, özveride bulunan eğitmenleri ve üyeleri kutladı.

Cumaoğulları, eğitmenlere kültürümüze ait hediyeler, kursiyerlere de katılım belgesi verdi. Sergi, 2 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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