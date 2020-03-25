Koronavirüs salgınını fırça ucuna taşıdı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte ressamlar da salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor.

Sanatçı İgor Gushchin, dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen koronavirüsü fırça ucuyla tuvale taşıdı.

Sanatçı Gushchin, korona virüsün insan psikolojisi üzerinde yarattığı etkenlerden uzaklaşabilmek adına sanatıyla tuvale yansıttığı eserlerini sanatseverlerle paylaştı.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek, Koronavirüsü farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.