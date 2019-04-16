Kadın Ressamlar Buluşması Yeniboğaziçi'nde açıldı

Açılışını Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın yaptığı Kadın Ressamlar Buluşması’nın sergisi Crystal Rocks Otel’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu

“Fem’art 2019 Kıbrıs” isimli uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması'nın 3’üncüsü Arif Albayrak küratörlüğünde gerçekleşti.

Açılışını Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın yaptığı Kadın Ressamlar Buluşması’nın sergisi Crystal Rocks Otel’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar sergi açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikten dolayı mutluluk duyduklarını ve ilerleyen günlerde bu gibi etkinliklerin bölgede yapılmaya devam edeceğini belirterek, sergiye katkı koyan tüm sanatçıları kutladı.

Sergiye katılan ressamlar; Melnik Snezhana (Makedonya), Anita Monoscalco (İtalya), Ghadeer Hafez (Suudi Arabistan), Pooname Chandrik (Hindistan), Hristina Zafirovska (Makedonya), Elena Dalgıç (Kore), Alla Vostryakova (Ukrayna), Olga Eren (Kazakistan), Hatice Öz (Türkiye) olarak açıklandı.