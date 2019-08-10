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Gençler, Romanya’da gönülleri fethetti

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Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Orak Grubu, Romanya’da Uluslararası Folk Dans Festivali’ne katıldı.

Gençler, Romanya’da gönülleri fethetti
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Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Orak Grubu, Romanya’nın Pieatra Neamt şehrinde düzenlenen “XXII. Editation International Folk Dans Festivali”ne katıldı. 

Festivale katılan grup yurda dönüşünün ardından Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti. 

Karavezirler, Romanya’nın ev sahipliği yaptığı ve KKTC’nin yanı sıra Komombiya, Sırbistan, Ermenistan, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti’nin katıldığı festivalde gösterdikleri başarıdan dolayı grup üyelerine teşekkür etti.

Festivalin ilk gününden finaline kadar Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yoğun bir ilgi ve sevgiyle karşılandığını anlatan kafile yöneticileri, “Bir festivali daha başarıyla tamamladık, gençlerimiz yeni deneyimler elde ederken, hem ülkemizi hem de Değirmenlik temsil edilmiş, alkışlanmıştır” dedi.

 

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