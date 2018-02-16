“Düşte Umut Yürekte Sızı” tanıtıldı

BRTK’nın kültür sanat programcısı Hakan Çakmak’ın vefat etmeden önce tamamladığı, tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy’un hayatını anlatan “Düşte Umut Yürekte Sızı” isimli eserin tanıtımı dün akşam Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda (LBT) gerçekleştirildi.



Tanıtım gecesine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim, Kültür Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, LTB Başkanı Mehmet Harmancı yanında sanata gönül verenler katıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi ile başlayan kitap tanıtımı etkinliğinde Yaşar Ersoy ile Hakan Çakmak’ın birlikte yaptıkları sanatsal, kültürel çalışmalar ve yayınlardan kesitler, video gösterisi olarak sunuldu.

Gecede sırasıyla Khora Yayınları adına Münür Rahvancıoğlu, LBT Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve sanatçı Yaşar Ersoy birer konuşma yaptı.



RAHVANCIOĞLU: “KHORA YAYINLARI OLARAK BU KİTABI YAYIMLAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”

Khora Yayınları adına Münür Rahvancıoğlu, kitabı yayımlamaktan onur duyduklarını, Hakan Çakmak’ın ve Yaşar Ersoy’un ülke kültür sanatına yaptıkları katkıların çok değerli ve zenginleştirici olduğunu belirtti.

UMMANEL: “NE MUTLU Kİ ÇAKMAK’IN SON ÖRDÜĞÜ KOZA ONUN ESERİ OLARAK BURADA”

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, konuşmasının başında Hakan Çakmak’ı anarken, “Sanatın ölümsüzlük adına ufak bir tesellisi varsa, belli ki biz o suyu barındıran kaptan hep beraber içmişiz” nitelemesinde bulundu.

Kitapta çok güzel bir metafor olduğunu, ipek böceğinin kozasını ördüğünü ve kelebek olarak uçtuğunu dile getiren Ummanel, “Ne mutlu ki son ördüğü koza onun eseri olarak burada” dedi.

Ummanel, çok anlamlı bir akşama ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını, Yaşar Ersoy’un da kitaplarında anlattığı gibi, LBT’nin ufacık bir çekirdekten büyüyen bir aile olduğunu, Hakan Çakmak’ın da bunun her zaman bir parçası olduğunu aktardı.

“YAŞAR ERSOY’UN KİMLİĞİ İLE LBT’NİN KİMLİĞİ AYRILMAZDIR, BU ORTAK BİR SERÜVENDİR”

Ummanel, Çakmak ile ilgili sözlerini “Burada bulunan simaları gördüğümüzde, Hakan’ı da burada mutlaka görürdük. LBT’ye dostluk yanında kattığı çok şey var. Biz oyunlarımızın bir arşivine sahipsek bu Hakan sayesinde olmuştur. Tüm sohbetlerimizde ve yaptığı yorumlarda bizlerin verimlileşmesini sağlamıştır, hep katkı koymuştur” diyerek tamamladı. Ummanel, Yaşar Ersoy’un kimliği ile LBT kimliğinin ayrılmaz olduğunu, ortak bir serüvenin varlığını dile getirdi.

Yaşar Ersoy’un insanlık, barış, demokrasi ve insan haklarından yana olan duruşuna atıfta bulunan Aliye Ummanel, Ersoy’a LBT’ye ve ülke kültür sanatına verdiği emek ile bu alanın ideolojisinin oluşmasına öncülük ettiği için teşekkür etti ve kitabın yolculuğunun güzel olması temennisinde bulundu.

HARMANCI: “YÜREKLERDE YAŞAYAN KİŞİ ÖLMEMİŞ DEMEKTİR, BUNU DA BU GECE GÖRMÜŞ OLDUK”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, mutlu olduğu kadar hüzünlü bir gece yaşadıklarını ifade ederek, Hakan Çakmak’ın sanatla yoğrulmuş herkesin yanı başında bulduğu bir kişi olduğunu belirtti.

Hakan Çakmak’ın kültür ve sanat olan her yerde, mutlaka olduğunu, adeta bu alanın demirbaşı olduğunu dile getiren Başkan Harmancı, “Onu geçtiğimiz haziran ayında kara bir çarşamba günü maalesef son yolculuğuna uğurladık. Ünlü bir yazarın dediği gibi, bu kadar seveni olan bir insanın ölümle buluşması, buradan göçtüğü anlamına gelmiyor. Yüreklerde yaşayan kişi ölmemiş demektir. Bunu da bugün görmüş olduk” dedi.

“ERSOY BU TOPLUMUN MUHALİF, AYDIN VE AYKIRI SESİ OLMAYI BAŞARMIŞ, BUNA ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR”

“Düşte Umut Yürekte Sızı" isimli kitabın çok önemli bir eser olduğunu ifade eden Başkan Harmancı, Yaşar Ersoy’un toplum adına ne anlam ifade ettiğini herkesin çok iyi bildiğini, onun bir sanatçı ve tiyatrocu olması yanında toplumun muhalif, aydın ve aykırı sesi olmayı başardığını, buna da önderlik ettiğini belirtti.

Ersoy’un Limasol’da başlayan gençlik yıllarından Devlet Tiyatrosu’na gelişi ve orada yaşadıklarına kadarki süreçte bu toplumda demokrasi ve demokrasi karşıtlarının kimler olduğunu çok net olarak gösteren serüvenine vurgu yapan Başkan Harmancı, Ersoy’un sözünü asla sakınmayan, iktidarda kim olursa olsun yanlış yapanın karşısında duran, aydın sanatçı bir kişilik olduğunu dile getirdi.

Başkan Harmancı, Ersoy’un Lefkoşa Belediye Tiyatrosu için verdiği mücadeleye değinerek “Kıbrıs Türk toplumu özgür bir toplum haline gelecekse Yaşar Ersoy ve onun gibi sanatçıların tartışmasız yolculuğu ile buna varacaktır” dedi.

ÖZYİĞİT: “ERSOY SAHNEDE DEĞERLERİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE ORTAYA KOYAN YÜREKLİ BİR İNSAN”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit gecede yaptığı konuşmada Yaşar Ersoy’u yakından tanıyan ve takip eden biri olarak, onun inanç ve değerlerinin Kıbrıs Türk kültür ve sanatına, ayrıca sosyal, siyasal ve toplumsal yaşamına neler kattığını çok iyi bildiğini belirtti. Özyiğit, Ersoy’un sahnede Kıbrıs Türk toplumunun değerlerini en iyi bir biçimde ortaya koyan ve bu uğurda gözünü budaktan lafını dudaktan esirgemeden her platformda söyleyen yürekli bir insan olduğunu ifade etti.

Cemal Özyiğit, merhum Hakan Çakmak’ın da özgün kişiliği ile Kıbrıs Türk toplumuna kattığı özverili çalışmalarıyla iz bıraktığını belirtti. Yaşar Ersoy ve Hakan Çakmak gibi iz bırakan değerli insanlara daha fazla sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Özyiğit, bu sayede gelecek nesillere bu değerleri tanıtmayı başarabileceklerini vurguladı.

ERSOY: “ÇAKMAK, ÜLKEMİZ KÜLTÜR SANATININ DERİN BELLEĞİDİR”

Son sözü alan ve kitabın tanıtımını yapan Yaşar Ersoy ise konuşmasında, Hakan Çakmak’ın ülke kültür sanatının ve kimliğinin bütünü ile derin bir belleği olduğunu belirterek, Çakmak’ın bu belleği bir ipek böceği gibi oluşturduğunu, günün sonunda da beklenmedik bir anda uçup gittiğini söyledi. Çakmak’ın bıraktığı mirasa sahip çıkılması, korunması ve arşivlenmesi gerektiğini kaydeden Ersoy, Hakan Çakmak’ın üniversiteden mezun olduktan sonra LBT’de bir dönem çalıştığını, sonrasında da uzun yıllar boyunca büyük bir fedakarlık ve özveri ile ülke kültür ve sanatına hizmet ettiğini belirtti.

“KİTAP 2 YILLIK BİR SÜREÇTE TAMAMLANDI... ÇALIŞIRKEN ÇAKMAK’I HEP YANIMIZDA HİSSETTİK”

Konuşmasında, Yunus Emre’nin “Ölürse ten ölür canlar ölesi değildir” sözünü de paylaşan Ersoy şunları kaydetti:

“Hakan Çakmak bir candır ve o yaşıyordur. Aziz Nesin’nin dediği gibi Çakmak bizlere bıraktıkları ile ömür almıştır. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun en büyük görevi bu arşive sahip çıkmaktır. Çünkü bu bellek bütün toplumun belleğidir.”

Hakan Çakmak ile birçok önemli çalışmaya imza attıklarını da kaydeden Ersoy, bu çalışmaların sonuncusunun ise “Düşte Umut Yürekte Sızı” kitabı olduğunu belirtti.

Kitabın editörlüğünü Feriha Altıok’un yaptığını ve 2 yıllık süreçte tamamlandığını ifade eden Ersoy, kitapta kendi hayatını, kavgasını, sevdasını, tüm anti demokratik baskılara ve zorluklara rağmen yılmadan yaptığı mücadelesinin anlatıldığını söyledi.

Feriha Altıok ile çalışırken Hakan Çakmak’ın hep yanlarında olduğunu hissettiklerini kaydeden Ersoy, kitabın bir sanatçı dayanışmasının ürünü olduğunu belirtti.