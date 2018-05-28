Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çocuklara yönelik önleme ve eğitim çalışmaları çerçevesinde Atatürk İlkokulu’nda “Kitap Sevgi Günü” etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Marziye İlhan katıldı. “Dişi Düşen Ejderha” kitabının yazarı Sima Özkan rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe katılamadığı için çocuklarla söyleşi Marziye İlhan’la yapıldı. EMEL Atatürk İlkokulu Müdürü Yılbay Emel etkinlikte yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, insanoğlunun dünyaya boş bir kutu gibi geldiğini ve sonrasında kitaplardan elde ettiği verilerle bilgi dağarcığını doldurduğunu söyledi. Emel, hiçbir kaynağın kitapların yerini tutamayacağını, kitabın cehaletten kurtulmanın yolu olduğunu, insanın okuyarak sosyal bir varlık olacağını, düşünme kapasitesi ve kültür seviyesini artırdığını anlattı. Günümüzde teknoloji çağının da etkisiyle KKTC’de kitap okuma alışkanlığının düşük seviyede kaldığına vurgu yapan Yılbay Emel, eğitimcilerin de kitap okuma alışkanlığını çocuklara kazandırmak için çabalaması gerektiğinin altını çizdi. KARAOKÇU Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, kitapların gelecek ve aydınlık demek olduğunu vurgulayarak, “Her zaman en iyi arkadaşlarınızın kitaplar olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Karaokçu, çocuklar ve gençler için çalıştıklarını belirterek, bunun için tüm kurumlarla iş birliği yaptıklarını, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’yla çok önemli kültürel eğitsel faaliyetlerde bulunduklarını ve çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirtti. Karaokçu, etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Atatürk İlkokulu Müdür ve öğretmenlerine teşekkür etti. İDRİS Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris ise okuldaki öğrencilerin kendisine gösterdiği yakın ilgiye teşekkür ederek başladığı konuşmasında, kitabın yararlarının okumadan görülemeyeceğini ifade etti. Kitapların hayal dünyasında yeni bir kapı açtığını, hayal etmenin yaratıcılığı ve özgürlüğü ortaya koyduğunu söyleyen İdris, kitapların ekonomik olarak sıkıntılı ailelerin çocukları için daha büyük bir fırsat yaratacağını, böylelikle kendine yatırım yapacak ve daha çok bilgi edinecek çocukların ilerde ülkeye ve dünyaya tırnaklarını daha sıkı geçireceğini belirtti. Konuşmaların ardından Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Marziye İlhan öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. “Kitap Sevgi Günü”nün ikinci etkinliği saat 14.00’te Alsancak Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılacak.