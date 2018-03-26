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27 Mart Tiyatro Günü

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Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu ve Çatalköy Belediye Tiyatro Su, 27 Martların tiyatrodan söz edilen nadir günlerden biri olduğunu ve tüm dünyanın ortak dil olarak “tiyatroca” konuştuğunu belirtti.

27 Mart Tiyatro Günü
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27 Mart Tiyatro Günü dolayısıyla, iki kuruluştan yayımlanan ortak mesajda, tiyatronun kendi toplumunun yanlışlarına parmak basarken, insana yönelmesi, merkezine insanı alması ve insanı, insana insanla anlatırken, aslında insanlığa seslendiği için önemli olduğu vurgulandı.

21. yüzyılın ikinci yarısının “Sanata Evet” anlayışı üzerine kurulacağı belirtilen mesajda, göçlerin olmayacağı, mülteci sorununun yaşanmayacağı, bombaların patlamayacağı, insanların ölmeyeceği, terörün başını alıp gitmeyeceği bir dünyada, sevgiye, saygıya, anlayışa ve hepsinden önemlisi toplumsal barışa ve dünya barışına ulaşmamız için ortak akla ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Gerek toplumsal barış, gerek dünya barışı gelecekte ortak aklın yani, iyi, güzel, doğru ilkeleri çerçevesinde sanata evetin ürünü olacaktır. Öyleyse gelin bütün ülkemizi tiyatro sahneleri ile donatalım, gelin haksızlıkları silmek, bütün çirkinlikleri güzelleştirmek için sahnelerimizin ışığıyla sanata evet diye haykıralım. 

İnanıyoruz ki; Bu tohum bütün deve dikenlerine inat büyüyecek. Sanata evet.”

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