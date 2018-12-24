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Taşkent Doğa Parkı artık engelliler içinde uygun

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Taşkent Doğa Parkı ve piknik alanında engeliler için düzenleme yapıldı

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Taşkent Doğa Parkı artık engelliler içinde uygun
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Necati KÜHLILAR

Ülkemizin doğayla içi içe olan hem piknik alanı hem de doğa parkı olarak halkın hizmetinde olan Taşkent Doğa ve Piknik Alanı yenilenme ve gelişmeye devam ediyor.

2017 yılında hizmete başlayan Taşkent Doğa ve Piknik Alanı’nda, özel gereksinimli vatandaşlar içinde çalışmalar yapıldı. Özel park yerleri, uluslararası standartlara uygun rampa, tekerlekli sandalyeye uygun piknik masaları, özel salıncağı, özel kaydırağı ve tuvaletleriyle istenildiğinde dağın başına bile engelsiz olarak gidebilecekleri bir düzenleme yapıldı.

Taşkent piknik alanına büyük yatırım yapan işletme sahibi Kemal Basat yaptığı açıklamada engelli insanlarımıza yardımcı olmak görevleri olduğunu belirterek

“Sadece Uluslararası Engelliler Günü’nde değil engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine Taşkent piknik alanı 365 gün ücretsiz olarak açıktır” dedi.

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