Saadet Alas yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı

Cypriot Nature Walkers yürüyüş grubunda rehberlik görevi yapan Saadet Alas geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da Barfly Bar’da arkadaşları ile birlikte doğum günü partisi yaparak yeni bir yaşa girmenin mutluluğunu yaşadı.

4 Mart günü yapılan organizasyonla keyifli saatler yaşandı.

Her yıl arkadaşları ile birlikte doğum gününü eğlenerek kutlayan Alas, gecenin sonunda doğum gününe katılan arkadaşlarına hediye ve pasta ikram ederek gecenin tadını çıkardı.

Arda Gündüz’ün de sahne aldığı gecede birbirinden güzel şarkıları seslendirerek doğum gününe katılan davetlilere eşlik etti.



