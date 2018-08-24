Yakın Doğu Okul Öncesi İngilizceden sonra ikinci yabancı dil Fransızca eğitimine başlıyor

Yakın Doğu İlkokulu, İngilizce dil eğitiminin yanında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 2-5 yaş sınıf öğrencilerine ikinci dil eğitimi olarak Fransızca’yı müfredatına ekledi

Kurulduğu ilk günden bugüne, eğitim ve öğretim misyonunun vazgeçilmez koşullarından biri olan Yabancı Dil derslerine önem veren Yakın Doğu İlkokulu, İngilizce dil eğitiminin yanında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 2-5 yaş sınıf öğrencilerine ikinci dil eğitimi olarak Fransızca’yı müfredatına ekledi.

Yakın Doğu Okul Öncesi’nden verilen bilgiye göre, Fransızca dil eğitimi 2,3,4 ve 5 yaş gurubu öğrencilere haftada iki gün birer saat olarak uygulamalı olarak verilecek. Hayata geçirilecek olan ikinci dil uygulaması ile Fransızca’yı öğrencilere öğretmek, öğrencilere öğrenecekleri dili sevdirmek ve farklı bir bakış açısı kazandırılmasını hedefleniyor.

Beklem Rıza: “Öğrencilere Öğrenecekleri Dili Sevdirmeyi ve Farklı Bir Bakış Açısı Kazandırmayı İstiyoruz…”

Erken yaşta yabancı dil eğitiminin çocukta düşünsel ve zihinsel gelişime olumlu katkı koyduğunu aktaran Yakın Doğu Okul Öncesi Müdürü Beklem Rıza, yeni eğitim öğretim yılında 2-5 yaş öğrencilerine ikinci dil olarak Fransızca dil eğitimi verilmeye başlanacağını söyledi.

Erken yaşta yabancı dil ile karşılaşan çocukların kendi kültürel değerleri ile diğer ülkelerdeki kültürel değerleri karşılaştırma şansını yakaladığını ifade eden Okul Müdürü Rıza, böylece çocukların hoşgörülü, iletişim becerisi yüksek, bireysel, toplumsal ve kültürel değerlere önem veren kişiler olarak yetiştiğine vurgu yaptı.

Yabancı dil eğitiminin önemine dikkat çeken Beklem Rıza; “Berlitz, çocuklara yönelik uyarlanmış dil öğretim programlarının, çocuğun gelecekteki eğitim ve öğretimi için geniş dilsel öngörü kazandırdığını ve gelecekteki kariyer yelpazesini genişlettiğini savunmaktadır. Otoriterler, yabancı dil eğitiminin kritik bir dönem olan, ana dilini öğrendikten ve 2 yaştan sonra başlamasını önermektedir. Bilim çevreleri, okul öncesi dönemde çocukların zihinsel, duygusal üstünlüklerinden ve esnekliliklerinden dolayı yabancı dil öğreniminin daha etkin sonuçlar vereceği kanaatini taşımaktadır. Yani çocuk anadilinde belli bir olgunluğa eriştiğinde yeni bir dili öğrenmede başarı sağlayabilir. Bizimde amacımız, Fransızca konuşabilen, yazabilen ve bu dili anlayabilen çocuklar yetiştirmektir” şeklinde konuştu.

Dersler Çocuğun Doğal Ortamında ve İyi Hazırlanmış Program Işığında Çeşitli Materyallerle Verilecek…

Yabancı dil eğitiminde ise diğer önemli noktanın eğitimin veriliş şekli olduğuna, eğitimin çocuğun doğal ortamında ve iyi hazırlanmış program ışığında çocuğa sunulması gerektiğine vurgu yapan Rıza, öğrencilerin ilgisini daima canlı tutacak, merak, cesaret, ilgi ve motivasyonlarını artıracak, yabancı dili senkronik bir şekilde kullanabilecekleri etkinliklerle entegre edilmiş bir dil öğrenme programı uygulanacağını söyledi.

Rıza, “Bu doğrultuda derslerde doğal ortamın yaratılması amacıyla, ders kitaplarının yanı sıra; gazete, dergi, broşür, müzik, film gibi çeşitli görsel ve işitsel orijinal veya orijinale yakın materyallerden faydalanacağız. Sınıf içi ve sınıf dışı oyunlarla, zengin uygulamalı eğitim materyali ve başarısı kanıtlanmış uluslararası geçerliliği olan yöntemlerle, uzman eğitim kadromuz ve doğru dil kullanımını modelleyen native öğretmenlerimizle öğrencilerin dili kültürüyle birlikte öğrenmelerine özen göstereceğiz. Yaş gruplarına uygun, kikâye anlatımı, drama, basit okuma pasajları, şiir ve şarkılar çocukların dil ve konuşma becerilerini geliştirmeye çalışacağız” dedi.