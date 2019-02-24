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Öğrenciler için anlamlı gezi

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Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret etti

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Öğrenciler için anlamlı gezi
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Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiye ziyaretler devam ediyor.

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret ettiler.

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Müdürü Canan Gürkan ziyarette yaptığı konuşmada, sergiden etkilendiklerini ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğrencileri için anlamlı bir gezi olduğunu ifade etti.

Dr. Fazıl Küçük'ü her zaman yaşatmak ve onun izinde ilklere imza atma düşüncesiyle öğretmen arkadaşlarının önerisiyle müzeyi ziyarete geldiklerini belirten Gürkan, “Her zaman onun izinde çocuklarımızı yetiştirmek adına öğretmenlerimiz eğitimde çok güzel ilklere imza atıyorlar. Çocuklarımız bu gün çok heyecanlıydı. Bizim de görevimiz liderlerimizin izinde çocuklarımızı eğitmektir. Yakın Doğu Üniversitesi'nin böyle başarılı çalışmalara imza atacağına her zaman inanıyorum. Başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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