Uyurgezerlerin başına gelen 10 tuhaf olay

Uyurgezerlik hepinizin bir şekilde duyduğu, hakkında belki de rivayetler bile işittiği bir rahatsızlık. Peki ya gerçekten uyurgezerlik gibi oldukça tuhaf bir hastalık hakkında ne kadar şey biliyorsunuz?

İşte uyurgezerlerin başına helen 10 tuhaf olay...

Aile Katili:

2000 yılında yaşanan bu vaka oldukça acıklı bir sonla bitiyor. 23 yaşındaki uyurgezer Ken Parks bir gece uykusundayken kalkıyor, arabasına atlayıp eşinin ailesinin yaşadığı eve gidiyor. Önce kayınpederiyle fiziksel bir kavgaya tutuşan Parks kavganın sonunda kayınpederini boğarak öldürüyor. Ardındansa kayınvalidesini bıçaklıyor. İşin tuhaf kısmı Parks'ın tüm bunları yaptıktan sonra kendi arabasıyla polis istasyonuna gidip ‘Galiba kendi ellerimle birilerini öldürdüm' şeklinde ifade vermiş olması. Çevresindeki insanlar tarafından ‘Dünya'nın en tatlı insanı' olarak tanımlanan Park, bir dizi psikolojik kontrolden geçirildikten sonra suçlu bulunmadı.

Pencereden Atlayan Oğlan:

2004 yılından gerçekleşen bu vakada geç bir oğlan kendini 4. kattan aşağıya atıyor. Şanslı çocuk kırık bir bacak ve omuzla bu kazadan kurtulmuş olsa da işin enteresan kısmı çocuğun atladıktan sonra kalkıp hareket etmesi ve hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etmesi.Üstelik bunlar yaşanırken o uyumaya devam ediyordu. Maalesef her zaman bu olaylar ufak kırıklarla atlatılmıyor. İngiltere'de yaşanan benzer bir uyurken pencereden atlama olayı oldukça kötü sonuçlanmış. Stuart isimli 8 yaşındaki uyurgezer çocuğumuz benzer şekilde pencereden atlıyor ve ömür boyu tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geliyor. İşin dikkat çekici yanıysa bu durumdan pencerenin önünde gerekli çocuk koruma tedbirlerini almayan bina görevlilerinin sorumlu tutulması ve bir para cezasına mahkum edilmeleri.

Vinçin Üzerinde Bir Uyurgezer:

Bu hikayenin içinde oldukça fazla siren sesi bulunuyor. Aslında her şey polise yapılan bir intihar girişimi ihbarıyla başlıyor. İhbarı yapan kişi yaklaşık 40 metre yükseklikteki bir vincin tepesinde genç bir kızın durduğunu ve intihar etmek üzere olduğunu söylüyor. Olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri duruma hemen müdahale ediyor. Ancak vincin tepesine tırmanan itfaiyeciler tuhaf bir durumla karşılaşıyorlar ve karşılarında 15 yaşlarında olan ve uyuyan bir kız buluyorlar. Uyurgezerken kendini aşan bu genç kızın o sırada oldukça büyük bir tehlike altında olduğunu özel olarak belirtmeye gerek yok. Kızın aniden uyanıp, panikle aşağı düşmesini engellemek için itfaiyeciler oldukça sakin bir şekilde kızın yanına yaklaşıyorlar ve kişisel eşyaları arasından cep telefonuna ulaşıyorlar. Ailesine ulaşılan genç kız telefonla ailesi tarafından uyandırılıyor. Ailesinin ifade ettiğine göreyse büyük bir tehlike atlatan kızın oldukça uzun bir uyurgezerlik hikayesi varmış. Genç kızımın vinçin üzerine nasıl tırmandığıysa hala büyük merak konusu.

Uyurgezerlerde Aldatır:

Avusturalya'da yaşanan bu olan uyurgezerliğin sadece insan hayatını değil aynı zamanda evliliklerinde riske atabilen bir hastalık olduğunu gösteriyor. Hikaye uyurgezer kadının eşinin evde bir iki ay boyunca devamlı kullanılmış prezervatifler bulmasıyla başlıyor. Duruma bir türlü anlam veremeyen eş bir gece yarısı kalktığında yanında karısını bulamıyor ve onu aramaya başlıyor. Şaşkın eş o gece karısını tamamen yabancı biriyle birlikteyken yakalıyor. Eşinin hiçbir şey hatırlamadığını söylemesi üzerine eşine oldukça güvenen eş, karısını alarak hemen bir doktora gidiyor. Ortaya çıkan sonuçsa oldukça enteresan. Uyurgezer kadın meğerse aylardır gece yarısı kalkıp, giyinip sokağa çıkıp rastgele ve bilinçsizce bulduğu erkeklerle cinsel birliktelik yaşıyormuş.

Uyurgezer Müzisyen:

Uyurgezer insanların Rem uykusundayken her şeyi yapabildiklerinden size daha öncede bahsetmiştik. Peki bunların arasında şarkı yazıp bestelemenin de olduğunu söylesek. New Yorklu Dion McGregor uykusunda oldukça yaratıcı şarkılara imza atan bir isim. 1960'larda oda arkadaşının bu durumu farketmesi ve McGregor'un şarkılarını kaydetmesiyle birlikte ilk uyurgezer albümü olan ‘The Dream World of Dion McGregor (He Talks In His Sleep)' ortaya çıkmış.

Sarhoş Uyurgezer:

2003 yılında Denver'da polis kayıtlarına geçen bu olayda oldukça fazla alkolün ve bir uyurgezerin işin içine karıştığını söyleyebiliriz. Uyurgezer bir genç hemşire kadın gece kalkıyor yaklaşık yarım şişe şarap içiyor ve üzerine sadece bir tişört geçirerek arabasına atlıyor. Hem sarhoş, hem uyurgezer hemşiremiz kaçınılmaz sona yakalanıyor ve bir arabaya çarpıyor. Polis memuruysa hemşiremizi sarhoş araba kullanmaktan tutuklayarak nezarethaneye götürüyorlar. Elbette hikayenin sonunda genç hemşirenin uyurgezer olduğu anlaşılıyor ve ceza almadan bu işten sıyrılıyor.

Uyur yer:

Uyurgezerliğe yeni bir bakış açısı getirmiş bir isimle daha karşınızdayız, Anna Ryan. Onun hikayesi biraz daha farklı. Anne fazla kilolarından oldukça rahatsız bir kadındı ve ısrarla kilo vermek için sıkı diyetler uyguluyordu. Tüm sıkı diyet programlarına ve spor salonlarında geçen onca vakte rağmen Anna'nın kilo veremiyor oluşu bir süre sonra diyetisyeninde dikkatini çekti. Bir süre sonra bu işin sırrını Anna'nın eşi çözdü. Karısının diyetine ihanet ettiği zamanlar vardı; uykuları. Anne bir uyuryerdi. Geceleri uyanıp evde bulunan tüm çikolataları, kekleri mideye indiriyordu. Bu durumun ortaya çıkmasıyla birlikte işin gizemi de ortaya çıkmış oldu. İşin tehlikeli kısmıysa Anna sadece evde hazır bulunan yemekleri yemiyordu aynı zamanda evdeki gazlı ocağı kullanarak yemek de pişiriyordu.

Tehlikeli Yakınlaşma:

James Curren oldukça uzun yıllar boyunca uyurgezerlik hastalığından çekmiş bir isim. Ancak 1998 yılında, 77 yaşındayken başına gelen bu olay yaşadığı en kötü tecrübe olmaya aday. Currens bir gece yatağından kalkıp eline bir bambu parçası alarak yakındaki bir gölete doğru yola koyuluyor. Uyandığındaysa kendi göletin içindeki bir bataklığa saplanmış olarak buluyor. Hem de etrafı vahşi timsahlarla sarılı bir halde. Elindeki bambuyla kendini timsahlardan korumaya çalışan Curren yardım çığlıkları atmaya başlıyor. Etraftakilerin yardımlarıyla bataklıktan ve timsahlardan kurtulmayı başaran Curren olayı ufak sıyrıklarla atlatıyor.

Gizemli Katil:

Bu olaysa polisiye filmleri aratmayacak cinsten. Olayımızın kahramanı Robet Ledru isimli 19.yy ‘da yaşamış oldukça başarılı bir dedektif. Bir gün Paris polisi Ledru'dan bir cinayet vakasının çözümlenmesi için danışıyor. Cinayet mahali olan deniz kenarına giden Ledru ellerinde sadece iki kanıt olduğunu fark ediyor. Bir adet aynı Ledru'nun kulladığı türde bir silaha ait kurşun ve kumda izi çıkmış katile ait olan başparmağı kesik bir ayağın izi. Ledru bu durum karşısında şok oluyor çünkü Ledru'nun da baş parmağı küçükken geçirdiği bir kazada kopmuştu. İşin daha da ilginç kısmıysa o sabah Ledru'nun ıslak bir çorapla uyanmış olması, sebebiyse bir türlü anlamamış olmasıydı. Ledru durumu hemen Fransız polisine bildirdi ve galiba uykusunda tuhaf bir şeyler yaptığını söyledi. Ünlü dedektifin teorisini mantıklı bulan polis ufak bir deney yapma kararı aldı. Onu bir hücreye kapatıp gece neler olacağını gözlemleyeceklerdi. İlk gece gerçekten de Ledru uykusunda kalkıp hücrenin içinde hareket etmeye başladı. Ertesi günse hücreye bir silah koydular ve Ledru'nun ne yapacağını beklemeye başladılar. Ledru ikinci gecede uykusundan uyandı, silahı aldı ve başındaki bekçiye ateş etti. Bu sayede Ledru'nun bir uyurgezer olduğu ve yaptıklarının farkında olmadığı ortaya çıktı. Ledru herhangi bir ceza almadı, ancak ömrünün geri kalanını şehir dışında bir çiftlikte geçirerek başkalarına zarar vermesi engellendi.

Uyurgezerlik ve Tecavüz:

2005 yılında Toronto'da yaşanan bir olayla Jan Luedecke hastalığı yüzünden kendini oldukça tatsız bir durumun ortasında buldu. Fazla alkol aldığı bir gecenin sonrasında bir koltukta uyuyakalan Jan tanımadığı biri tarafından yumruklanarak uyandırıldı. İddiaya göre Jan bir kadına tecavüz etmişti. Jan sa banyoya gidip prezervatif kullandığını fark edene kadar o akşam biriyle seviştiğini bile fark etmemişti. Olay adli kurumlara taşındı. Jan hem doktorunun verdiği rapor, hemde eski sevgilisinin Jan'ın lehine verdiği ifadeyle bir ceza almaktan kurtuldu.