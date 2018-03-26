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Kıbrıs hakkında çok ilginç 10 bilgi

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Kıbrıs hakkında çok ilginç 10 bilgi
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Coğrafi konumu, doğal güzellikleri, havası, denizi ve bereketli toprakları tıpkı genç bir kızın güzelliğinin başına bela olması gibi bela olmuştur Kıbrıs’ın başına, buda birçok medeniyetin mirasına kültürel anlamda zenginleşmesine ve tarihine inanılmaz bir değer katmasına sebep olmuştur. İşte bu medeniyetlerin getirdiği ve Kıbrıs’a miras bıraktığı bazı ilginç bilgileri sizler için derledik. 

Bazı kaynaklar dünyadaki en eski su kuyularından bazılarının Kıbrıs’ta bulunduğunu belirtmektedir.

Yunan mitolojisindeki güzellik tanrıçası Afrodit Kıbrıs’ın Baf şehrindeki plajdan yeryüzüne çıkmıştır.

Dünyanın ilk şarap markası olarak Guinness rekoru bulunan Comandaria Kıbrıs’a aittir.

Kıbrıs’ta bulunan bir diğer Guinness rekoru ise listeye 1947 yılında dünyanın en büyük asma ağacı olarak giren Yeşilırmak’taki dev asmadır.

Bakır ve bronz çağında Kıbrıs dünyanın en zengin medeniyetlerinden biriydi.

Larnaka’da bulunan Hala Sultan Tekke’si, Hz. Muhammed’in halası ve süt annesi olan Ümmü Hiram’a aittir.

Kıbrıs’ın ismi İngilizce’de bakır anlamına gelen Cooper kelimesinden türemiştir.

Başkent Lefkoşa, dünyanın tek bölünmüş başkentidir.

İngiltere dışında gerçekleşen tek İngiliz Kraliyet düğünü Kıbrıs’ta 1191 yılında I. Richard’ın düğünüdür.

Dünya’daki en eski evcil kedi fosiline 9.500 yıllık olarak Kıbrıs’ta rastlanmıştır.

Pamuk Prenses’in kalesi, St. Hilarion kalesinden esinlenilmiştir.

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