İtalya’da Öğretmenlere Şeytan Çıkarma Eğitimi Teklifi

İtalya’nın Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere sunduğu ilginç kurs teklifi, ülkede protestolara yol açtı. Öğretmenlere doğru şekilde şeytan çıkarma eğitimi ve özgürleştirici dua eğitimi verilmesini öngören teklif, gelen tepkiler sonucunda iptal edildi.

Eğitim Bakanlığı’ndan gelen teklife göre 40 saatlik şeytan çıkarma kursu, öğretmenlerin gönüllü olarak seçebileceği bir alan olacaktı. Öğretmenlerin kurs alabildiği uygulama olan Sofia platformundan çıkarılan kurs, planlandığı şekilde verilmeye devam edilecek. Kursun sebep olduğu tartışmalar ise hala sürüyor.

İtalya’da Eğitim Bakanlığı’nın kurs listesine eklediği ‘şeytan çıkarma eğitimi’ ülkede tartışmalara neden oldu

Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin kurs listesine şeytan çıkarma ve özgürleştirici dua eğitimi eklemesi üzerine başlayan polemikler bitmek bilmiyor. Önerilen kursun çağ dışı bir kapsama sahip olduğuna dair gelen protestolar, kursun öğretmenlerin listesinden kaldırılmasına neden oldu.

Muhalefet, hükümetin şeytan çıkarmakla ilgilenmekten daha önemli işleri olduğunu söyleyerek eleştirdi

Şeytan çıkarma kursuna en sert tepki muhalefetten geldi. Hükümetin şeytanla uğraşmaktan çok daha önemli işleri olduğunu söyleyen muhalefet partisi, uygulamayı Karanlık Çağ’a ait olarak değerlendirdi. Kursu verecek kurumun Eğitim Bakanlığı olmadığını belirtmekte fayda var. Kurs, Vatikan’a ait alt bir üniversite olan Pontifical University of Regina Apostolorum tarafından verilecek.

”Okullar güvenli değil, spor salonları kullanışsız, öğretmen maaşları düşük ama öncelik şeytan çıkarma kursları.’’

Muhalefet adına konuşan Boldrini, eğitimde onlarca problem varken Eğitim Bakanı’nın hamlesinin şeytan çıkarma kursu getirmek olduğunu belirtti. Muhalefet, ”2019 yılında mıyız yoksa 1019 yılında mı? ‘’ şeklideki sorularla hükümete yüklendi. Sosyal medyada da konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. ”Okul cehennem gibi, evet ama o kadar da ileri gitmeyelim.” şeklindeki ironik paylaşımlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sicilyalı papaz Benigno Palilla, İtalya’da şeytan çıkarma uygulamasına ihtiyaç duyulan vaka sayısını yılda 500.000 olarak belirtiyor

Papaz Palilla, bu rakamdaki artışın sebebinin geleceği okuyan insanlara ve tarot fallarına gösterilen ilgi olduğunu söylüyor. Vatikan radyosuna açıklama yapan Palilla, bu gibi falcılık faaliyetlerinin şeytana kapı araladığını söylüyor. Yine de her olayın şeytana yorulmaması gerektiğini, bazı olayların sebebinin psikolojik problemler olabileceğini de belirtiyor.