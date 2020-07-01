Hangi Jenerasyona Aitsiniz?

Özellikle son dönemde X, Y ve Z kuşaklarının farkları sık sık gündeme geliyor.

X, Y ve Z Kuşakları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Annelerimiz, anneannelerimiz, yeğenlerimiz ve kardeşlerimizle aramızda bir kuşak farkı var. Gelişen çağ ile birlikte toplum dinamikleri de farklılaşıyor. Bu durum da, o yıllarda doğan nesillerin gelişiminde, dünyayı algılamasında ve düşüncelerinde farklılıklara neden olabiliyor. En basit örneğiyle teknoloji çağında doğanlar küçük yaşlardan itibaren bilgisayar kullanmayı bilirken, annelerimiz ya da anneannelerimiz bu konuya pek de hakim değil. Tabii bu değişiklik yalnızca teknoloji alanında değil, toplumun her alanında ortaya çıkıyor. Peki siz hangi jenerasyona ait olduğunuzu biliyor musunuz? X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı neye göre belirleniyor? İşte tüm bunlar hakkında bilmeniz gerekenler…

Günümüzde her neslin tanımlayıcı bir etiketi ve bu etiketlerle ilişkili olarak da birtakım özellikleri bulunuyor

X, Y ve Z kuşakları aslında doğum yıllarına göre sınıflandırılıyor. Tabii ki farklı yıllarda doğan bireylerin, fikirlerinde ve dünya görüşünde de büyük farklılıklar ortaya çıkıyor

Peki; X, Y ve Z kuşakları neyi temsil ediyor? Kuşaklarla ilgili sık sık rastladığımız bazı terimler ne anlama geliyor?

1. Sessiz Nesil / Gelenekçiler



1924-1945 yılları arasında doğan nesil sessiz nesil olarak adlandırılıyor. Çünkü bu nesil Büyük Buhran döneminde büyüdü ve savaşlara şahit oldular. Çoğunluğu kariyerlerine odaklandı, çok fazla çalıştı. O dönemlerde özellikle kadınlara neredeyse hiç hak tanınmıyordu. Sessiz Nesil tanımlaması 1950’lerde Time dergisinde yayınlanan bir makaleden geliyor ve tanım bu nesildeki çocuklara görülmemenin ve duyulmamanın öğretildiğini ima ediyor. Bu neslin özellikleri ise şöyle sıralanıyor;

– Disiplinli

– Değer odaklı ve sadık

– Doğrudan iletişim ile ilgilenen, bu yüzden teknoloji yerine bizzat konuşmanın tadını çıkarın kişiler.

2. Bebek Patlaması Kuşağı (Baby Boomers)



Bu, resmi bir hükümet organı tarafından tanımlanan tek nesil. ABD Sayım Bürosu, (ülkenin Ticaret Bakanlığı’nın bir parçası ve ABD’nin her yerinden veri toplamaktan sorumlu) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra doğum oranlarındaki büyük artış nedeniyle bu dönemi bu şekilde adlandırdı. Bu nesil 1946 yılından 1964 yılına kadar doğanları kapsıyor. 1964 yılında doğum oranları yeniden düşmeye başladı. Bu neslin özellikleri ise şöyle;

– Taahhüt

– Kendi kendine yeten

– Rekabetçi

3. X Kuşağı



1965 ve 1980 yılları arasında doğanlar, sokak kültürüyle büyüyen, genellikle boşanmış ya da kariyer odaklı ebeveynlerle yaşayan nesil X nesli olarak adlandırılıyor. X kuşağı girişimciliğin rönesansı olarak görülüyor. Bu neslin çoğunluğu bilgisayardan uzak büyüdü. Aslında 1965 – 1980 dönemi teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemdi. Ancak teknolojiye ulaşmak bugünkü kadar kolay değildi. Bu nesil hem dijital hem de dijital olmayan dünyayı tanıyor ve her ikisinin de önemini anlıyor. Bu neslin özellikleri ise;

– Mantıklı

– Becerekli ve problem çözme yeteneklerinin gelişmiş olması.

4. Y Kuşağı / Milennial



Y neslinin başladığı tarihe dair net bir fikir bulunmuyor ancak 1980 ile 1995 yılında doğanlar Y nesli olarak adlandırılıyor. Y kuşağı “Millennial” olarak da biliniyor. Bu nesil genellikle medyada ‘tembel’ olarak tanımlanıyor. Bu nesil, aslında dijital neslin ilk temsilcileri. Teknolojiye aşina olan bu nesil tıpkı Z kuşağı gibi sosyal medya trendlerine hakim. Bu neslin en büyük özelliği ise; kendilerine güvenmeleri. Teknoloji meraklısı, hırslı ve değişim odaklı olan bu nesil, aynı zamanda oldukça sorgulayıcı.

5. Z kuşağı



Z kuşağının da hangi yıl doğanlarla başladığı konusunda pek çok fikir var, 1995, 1997 hatta 2000 yılında başladığı bile söyleniyor. Ancak genel olarak 1995-2012 yılları arasında doğanlar Z kuşağı olarak adlandırılıyor. Bu nesillerde doğanlar hiçbir zaman teknolojisiz bir hayatı görmedi, bilgisayar ve cep telefonu olmayan bir dünya tanımadılar. Bu neslin çocukları teknolojiyi hayatlarına çok kolay bir şekilde entegre etti. Teknoloji onların yaşamının ayrılmaz bir parçası, yaşam tarzları. Bu nesil anlayışlı tüketiciler olarak da biliniyor. Amerikalı psikolog Dr. Jean Twenge Z kuşağını teknolojiyle olan ilişkileri nedeniyle i-Gen olarak adlandırdı. Z nesli özellikle son zamanlarda yeni fikirlere kapalı olan, gençlerin ideallerine, yeni duyarlılıklara karşı çıkan yaşlıları eleştirmek için “OK boomer” ifadesini kullanıyor. Bu neslin bazı özellikleri şunlar;

– Hırslı

– Kendine güvenen

– istediği şeyi elde etmeyi bilen

6. Alfa Gen Kuşağı



2013 ile 2025 yılları arasında doğanlar ise artık farklı bir kuşak; alfa gen kuşağı. Bu çocukların fikirleriyle dünyayı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak 2013 yılından sonra doğan çocukların diğer kuşaklara göre pek çok konuda daha bilinçli olacağı açık.