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Gıdalar hakkında şok eden gerçekler

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Gıdalar hakkında şok eden gerçekler
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Bu gördüğünüz cipsler patatesten değil özel bir hamurdan üretiliyor. İçeriğinde buğdayi pirinç, mısır unu ve patates pulları içeriyor. İnce hamur haline getirilen cipsler kızartılıp kurutuluyor. Çeşitli baharatlarla çeşnilendirildikten sonra paketleniyor. Biz de bu ürünü patates cipsi diye tüketiyoruz.

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Birçok insan yulafın oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyor. Aslında yulafları daha hızlı kurutmak için kimyasallar bazı kimyasallar kullanılıyor. 2010 yılında ABD'de yulaf gevreği üreten ünlü bir şirkete karşı dava açıldı. İnsan sağlığı için trans yağ gibi tehlikeli maddeler içeriyordu. Bu şirket ise yanlış reklam vermekle suçlandı.

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Birçok kişi akçaağaç şurubunun sağlık açısından herhangi bir zararının olmadığını düşünür ve eşekere sağlıklı bir alternatif olarak kabul edilir. Ancak bu şuruplarda koruyucular ve suni bileşenler katkısı yapılmış olabilir.

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Zeytinyağı gerçekten sağlıklı ve faydalıdır. Ama satın almak istiyorsanız dikkatli olmalısınız. Ulusal Tüketici Birliği'ne göre, süpermarketlerdeki tüm şişelerin 2 / 3'ünde bir zeytin aromalı soya fasulyesi yağı bulunmaktadır.

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Yumuşak marshmallow, hayvanların derisinden ve kemiklerinden yapılan jelatin içerir. Bileşenler kaynatılır ve daha sonra nişasta ve tatlandırıcılar eklenir. Jelatin ile yapılmış bir ürünü yemeden önce, nasıl yapıldığını hatırlayın.

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İngiltere'de yaşayan bir vatandaş bir miktar muz aldı ve eve geldiğinde meyve üzerinde garip bir madde fark etti. Bunun sadece bir çöp olduğunu düşündü ve onu çıkarmaya çalıştı. Ancak durum düşündüğünden farklıydı. Muzdan çıkan şey örümcek kozasıydı ve bu örümcek kozası dünyanın en ölümcül örümceği! Marketten ve manavdan aldığınız sebze ve meyveleri alırken kontrol etmeyi unutmayın.

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