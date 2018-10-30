FBI’ın Çözemediği İçin Kapattığı Gizemli Dosyalar

Yıllarca medyaya yansımış, filmleri çekilmiş, haklarında kitaplar yazılmış, FBI tarihinin çözülememiş olayları. Yıllarca polisin ve FBI‘ın zihnini oyalamış ama en sonunda delil yetersizliğinden kapanan dosyalardan en ilgi çekici olanları sizin için derledik…

1. Gizemli Bir Kadın: Babuşka

Gerçek ismi hiç bir zaman öğrenilememiştir. Başındaki eşarp yüzünden bu ismi almıştır. Babuşka, Rus kadınlara özgü eşarp bağlama biçimidir. 1963 yılında Jhon F. Kennedy suikastinde, olayı fotoğraflamış olabileceği düşünülen kişidir.

Elinde kamera vardı!

O gün çekilen video ve fotoğraf görüntülerini inceleyen uzmanlar gördükleri karşısında şok oldular. Suikast gerçekleştiği esnada bir kadın elindeki kamerayla her şeyi kayıt altına alıyordu. Ama asıl ilginç olan, olay olduğu esnada herkes sağa sola kaçarken bu kadın elinde kamerayla çekime devam ediyordu.

Asla bulunamadı…

Suikasti araştırmak için kurulan ekipler Babushka Lady‘i senelerce aradılar. Fakat hiç bir sonuca ulaşamadılar…Babuşka Hanım hala gizemini koruyor.

2. Bulunamamış Bir Seri Katil: Zodiac

Cinayetler işliyor, gazetelere mektuplar yolluyor, polis merkezlerini arayıp işlediği cinayetlerin yerlerini söylüyor, teşebbüste bulunup öldüremediği insanlar robot resmini veriyor ama asla bulunamıyor! 1960 ve 1970 Kuzey Kaliforniya’da cinayetler işlemiş bir seri katil Zodiac. Kurbanlarını, son cinayeti olan taksi şöförü dışında hep genç sevgililerden seçmiş bir katil.

Zodiac Şifresi Ne Anlama Geliyordu?

Zodiac‘ı bir çok seri katilden ayıran olay, 1 Ağustos 1969 senesinde yaşandı. Üç yerel gazeteye aynı tarihte birer mektup ulaştı. Bu mektuplarda Zodiac, benzer ifadelerle cinayetleri üstleniyordu. Ayrıca her mektupta, şifreli bir yazının üçte birivardı. Bunlar çözülürse kimliğinin anlaşılacağını söylüyordu. Şifre kırıldı…Ama Zodiac hiç bir zaman bulunamadı. Hakkında araştırmalar yapan gazetecilere kartlar atıyordu, şifreli mektuplar gönderiyordu ama asla bulunamadı. Şifresi kırılan mektup ondan kalan tek şey

”Bu işin en iyi tarafı şu; öldüğümde cennette yeniden doğacağım ve öldürdüğüm herkes kölem olacak.”

3. Kayıp Hava Korsanı: D.B Cooper

D.B Cooper tarihin en ünlü uçak korsanlarından biri. 24 Kasım 1971’de Portland- Seattle seferini yapan Pacific Northwest havayolları uçağına binen Cooper, uçuş görevlisine üzerinde bomba olduğunu, 200.000 $ nakit ve 4 paraşüt istediğini belirten bir not verir. Uçak Seattle’a indiğinde Cooper’ın tüm istekleri karşılanır ve yolcular indirilir. Meksika’ya gitmek için tekrar havalanan uçaktan Kolombiya Gölü civarında nakit paralar ve paraşüt ile atlayan Cooper’ın izine bir daha rastlanmaz. Dava dosyası kapatılmıştır ve muhtemelen Cooper’ın kim olduğu hiçbir zaman bilinemeyecek…

İpucu Mu? Tuzak Mı?

Olayın üzerinden çok geçmeden, Cooper’ın paraşütle atladığı yere yakın yanmış ve yırtılmış banknotlar bulundu. Yakın bir zamanda da atladığı paraşüt olduğu düşünülen bir paraşüt… Cooper’ın izine hala rastlanmazken, çoğu kişi bu zeki adamın ardında bıraktığı ipuçlarını bilinçli bir şekilde polise öldüğünü düşündürmek için bıraktığını düşünüyor.

4. Asansör Görüntülerinin Gizemi: Elisa Lam

2013 yılında, üniversite öğrencisi Elisa, yılbaşı tatilini geçirmek için çok merak ettiği Los Angeles şehrine geldi. Ve en son ailesiyle telefonda konuştuktan sonra, iki hafta boyunca kendisine ulaşılamadı. Yerleştiği otelde odası boştu… Polis onu sokak sokak aradı ama bulamadı…

Sonra…

Elisa’nın kaldığı otelin müşterileri, Elisa’nın kayboluşundan sonra otelin suyunun tadından ve renginden şikayet etmeye başladı. Suyun tadı çok kötüydü ve kokusu dayanılacak gibi değildi… Bunun üzerine otel çalışanları otelin çatısındaki su tanklarını kontrol etmeye çıktılar ve maalesef Elisa’nın çürüyen cesediyle karşılaştılar. Kaybolduğu iki hafta boyunca Elisa’nın cesedinin otelin çatısındaki su tankının içinde olduğu anlaşıldı.

Fakat oraya nasıl gitti?

Elisa Lam olayı olarak bilinen bu gizemli olayın en inanılmaz tarafı, Elisa’nın son görüntüleri. Elisa’nın kaybolduğu süre boyunca otelin su tankının içinde olduğunun anlaşılması üzerine, polis otelin kamera kayıtlarını incelemeye başladı ve inanılmaz görüntülerle karşılaştı. Elisa görüntülerde, bir şeyden ya da birinden kaçıyordu. Öyle telaş içindeydiki, tüm düğmelere tek tek basıyordu…

Asansör çalışmıyor, Elisa kafasını dışarı çıkarıp bakıyor, yüzünde inanılmaz bir korku ifadesi ve ne gelen var ne giden! Bunlar Elisa’nın son görüntüleri…

Su tankerinin kapağını tek başına açması imkansız…

Yine olayı gizemli yapan bir unsur; çatıda bulunan su tankerinin kapağı Elisa’nın tek başına kaldıramayacağı kadar ağır. Bir başka mesele daha var. Görüntülerde paranormal bir unsur olduğu düşünülüyor.

Diğer ihtimal ise Elisa’nın bir tür uyuşturucunun etkisinde olduğu. Fakat otopsi sonucunda, Elisa’nın kanında ne bir uyuşturucu, ne de alkole rastlanıyor. Tabi cesedin iki hafta suyun içinde kalması da kandaki yabancı maddenin tespitini zorlaştırmış olabilir. Her ne olursa olsun Elisa Lam olayı, tarihin en karanlık olaylarından biri…