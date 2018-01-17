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4 bin yıllık sır çözüldü

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Bilim insanları İngiltere'nin Manchester şehrindeki Manchester Müzesi'nde bulunan 4 bin yıllık 'Two Brothers' mumyalarının sırrını çözdü.

4 bin yıllık sır çözüldü
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İngiltere'deki Manchester Müzesi'nde bulunan 'Two Brothers' isimli mumya kardeşler 1907 yılında Birleşik Krallık'ın ilk kadın Mısırbilimci Dr. Margaret Murray tarafından keşfedildi. 

Khnum-nakht ve Nakht-ankh isimli iki kardeşin MÖ 1800'lü yıllarda dünyaya geldiğine inanılıyordu. Mısır'ın başkenti Kahire'nin 400 km güneyinde Deir Rifeh kasabasında yaşıyorlardı. 

4 bin yıl önce Antik Mısır'ın elit kamarasında yaşayan iki kardeşin dişlerinden alınan DNA örnekleriyle kendileri ile ilgili önemli bir sır çözüldü. 

Bilim insanları yaptıkları yeni nesil DNA testleri ile Khnum-nakht ve Nakht-ankh'ın öz kardeş olmadığını ortaya koydu. 

İki kardeşten alınan diş örnekleri aynı anneden dünyaya geldiklerini ancak babalarının farklı olduğunu ortaya çıkardı.

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