UKÜ, YDÜ'yü uzatmalarda devirdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki maç büyük çekişmeye sahne olurken, YDÜ'yü uzatmalarda deviren UKÜ finalist oldu

Hentbol Federasyonu tarafından merhum milli hentbolcu Derviş Mişon anısına düzenlenen kupa mücadelesinde erkekler yarı final maçları da dün akşam oynandı ve finale kalanlar belli oldu. CIU Arena’da gerçekşen Hentbol Derviş Mişon Kupası’nda erkekler finali UKÜ-GG arasında oynanacak.

Hentbol Derviş Mişon Kupası erkekler yarı final ilk maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynandı.

Maça YDÜ erkekleri hızlı başlayıp skor üstünlüğünü sağlasa da maçı bırakmayan UKÜ ilk devreyi 13-12 önde bitirdi. İkinci devrede de başa baş mücadele sergileyen takımlar son 20 saniyeye 26-26 ile girdiler. Bitime 7 saniye kala UKÜ takımı birebir pozisyonda sayı atamazken bitime yarım saniye kala YDÜ ayni pozisyondan yararlanamadı ve maç 5’er dakikalık uzatmalara kaldı. Uzatmalarda da karşılıklı sayılar atan takımlardan kazanan 35-34’lük skorla UKÜ oldu ve adını finale yazdırdı. Maçın en skorer ismi 9 sayı ile UKÜ’den Berkman Ayalılar olurken YDÜ’nün en skorer oyuncusu 8 sayı atan Hakan Avvuran idi.