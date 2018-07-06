Şampiyon Darbaz

Hentbolda Yıldız Bayanlar Final maçında UKÜ'yü mağlup eden Darbazspor şampiyon oldu. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maç büyük çekişme içerisinde geçerken, Darbazspor maçı 30-28 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Üçüncülük maçı Esentepe sahaya çıkmadığı için oynamazken, Şahlanspor ligi üçüncü tamamladı.