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Şampiyon Darbaz

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Şampiyon Darbaz
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Hentbolda Yıldız Bayanlar Final maçında UKÜ'yü mağlup eden Darbazspor şampiyon oldu. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maç büyük çekişme içerisinde geçerken, Darbazspor maçı 30-28 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Üçüncülük maçı Esentepe sahaya çıkmadığı için oynamazken, Şahlanspor ligi üçüncü tamamladı.

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