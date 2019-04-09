Hentbolda UKÜ ve GG galip

Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde 5’inci hafta maçlarında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Gençlik Gücü gecenin galipleri oldular

Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde devam eden Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde 5’inci hafta açılış maçları oynandı.

Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yükseliş ve Gençlik Gücü ile Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) karşılaştılar.

Yükseliş: 23 – UKÜ: 34

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde 5’inci haftanın açılış maçında 6 puanlı lig ikincisi Yükseliş ile 3 puanlı lig dördüncüsü UKÜ karşı karşıya geldi.

Maçın başından skor üstünlüğünü sağlayan UKÜ takımı rakibi karşısında galip gelmeyi de başardı. İkinci devre 10 sayılık farkı 6’ya kadar indiren Yükseliş erkekleri fazla direnemedi.

İlk devresi 16-11 UKÜ üstünlüğünde biten karşılaşmayı 34-23 kazanan UKÜ puanını 5e taşıdı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 14 sayı atan UKÜ’den Fatih Argun oldu.

GG: 28 – MGA: 17

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde ilk 4 maçı kazanan ve lider durumda bulunan Gençlik Gücü, başkentte Mağusa Gelişim Akademisi’ni konuk etti.

5’inci hafta mücadelesinde ilk devre MGA karşısında zorlanan GG üstünlüğü ikinci devrede elde edebildi. İlk devresi 11-8 GG üstünlüğünde biten maçı 28-17 kazanan GG 5’te 5 yaptı.

GG liderlik koltuğunda yoluna devam ederken, MGA ise 3 puanda kaldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 8 sayı atan lider GG’nin oyuncusu Zeeb oldu.