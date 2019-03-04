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Hentbolda Süper Kupa akşamı

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Hentbolda Erkekler Süper Kupası bu akşam DAÜ ile UKÜ arasında oynanacak maçtan sonra sahibini bulacak. Maç öncesi DAÜ antrenörü Makbule Nurtunç ve UKÜ antrenörü Bora Liman açıklamalarda bulunarak, kupayı almak istediklerini söylediler

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Hentbolda Süper Kupa akşamı

Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde Erkekler Süper Kupa final maçı bu akşam oynanacak. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları arasında oynanacak Erkekler Süper Kupa final maçı CIU Arena’da saat 18.00’da başlayacak.

İki takım antrenörü de Süper Kupa maçı öncesi görüşlerini aktardı.

NURTUNÇ: “DAÜ, SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEK”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı antrenörü Makbule Nurtunç Süper Kupayı almak istediklerini söyledi. Nurtunç, “İki turnuvayı geride bıraktık ve ikisinde de kıl payı kaybettik. Geçen sezondan kadromuzda eksikler var. Ancak bu sezon bize katılan genç oyuncularımızla beraber sahaya çıkıp sonuna kadar elimizden geleni yapacağız.

Rakibimiz genç ve dinamik bir takım, onlara da başarılar derken, hak eden kazansın diliyorum” şeklinde konuştu.

DAÜ antrenörü Makbule Nurtunç, 12 Mart tarihinde başlayacak 2018-2019 lig sezon öncesi oynayacakları son resmi maç ve büyük bir kupayı kazanarak sezona moralli başlama arzusunda olduklarını ifade ederken, “Yeni sezonda bütün takımlara olaysız, sakatlıksız ve hakemlerin konuşulmadığı, centilmenlik içinde, keyifli bir sezon geçirmelerini diliyorum” temennisinde bulundu.

LİMAN: ŞÜPHEM YOK

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Erkek Hentbol Takım antrenörü Bora Liman da Süper Kupa finali öncesi yaptığı açıklamada kupayı kazanmak için oyuncularının gereken mücadeleyi sahaya yansıtacağından şüphesi olmadığını söyledi. Liman şöyle konuştu:

“Bu akşam yapılacak olan Süper Kupa finalinde oynayacak takımlara öncelikle başarılar diliyorum. 2019 yılında biz UKÜ hentbol takımı olarak hep zirveyi hedefleyerek sezonumuza başladık. Antrenman programlarımızı da ayni ciddiyetle halen yapmaktayız.

Hedefimiz tabi ki her maçta daha iyi performans sergilemek ve seyirciye de güzel, keyifli maçlar izletmektir. Bu bağlamda bugün yapılacak Süper Kupa finalini kazanmak için UKÜ hentbol takımı olarak gerekli mücadeleyi sahaya yansıtacağımızdan şüphem yok. Hak eden ve iyi olan kupayı müzesine götürsün.”

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