Hentbolda goller final için

Hentbolda Yaşama Sporla Bağlan Erkek ve Kadınlar Liglerinde finale kalmak için play-off ve ön eleme maçları bugün oynanacak

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Büyükler Ligi’nde adım adım finale geliniyor.

Büyük Erkekler Ligi’nde klasman maçlarının tamamlanması ile play-off 1.maç eşleşmeleri de belli oldu ve ilk maçlar yarın (24 Mayıs Cuma) oynanacak.

Kadınlar Ligi’nde ise UKÜ’nün finali garantilemesi ile gözler finale çıkacak takıma çevrildi. Final Ön Eleme Maçına 1-0 önde başlayan DAÜ, YDÜ karşısında mağlup olunca seride durum 1-1 oldu ve finale çıkacak takım bugün (24 Mayıs Cuma) belli olacak.

MAÇLAR MAĞUSA VE LEFKOŞA’DA

Hentbol Büyük Erkekler Play-Off ilk maçı ile Kadınlar final ön eleme maçı yarın (24 Mayıs Cuma) Mağusa ve Lefkoşa’da oynanacak.

Erkeklerde seriye 1-0 önde başlayacak GG, DAÜ ile Mağusa’da karşı karşıya gelecek. Maç 20.30’da başlayacak. Lefkoşa’da ise UKÜ-Yükseliş mücadelesi olacak ve bu karşılaşmaya da UKÜ 1-0 önde başlayacak. Maç saat 19.30’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanacak.

Kadınlarda ise finale çıkan takımın belli olacağı final ön eleme maçı Mağusa’da saat 19.00’da başlayacak. DAÜ ile YDÜ arasındaki seride 1-1 eşitlik var ve maçın kazananı finalde UKÜ’nün rakibi olacak.

PROGRAM ŞÖYLE:

BUGÜN

Erkekler Play-Off 1.Maç Programı:

Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı

Saat 20.30: DAÜ-GG (0-1)

Necati Taşkın İlkokulu S.Salonu

Saat 19.30: Yükseliş-UKÜ (0-1)

Kadınlar Final Ön Eleme Maçı:

Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı

Saat 19.00: DAÜ-YDÜ (1-1)