Hentbol kadınlarda Esentepe farkı

Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası sahiplerini bulurken, kadınlarda UKÜ'yü mağlup eden Esentepe Efsane Yetenek Avcıları kupanın sahibi oldu

Hakemler: Ülviye Beşe, Erdoğan Aşık

UKÜ: Betül, Ayşe, Gülem, Sevilay, Ajda, Neslihan, Deniz, Hatice, Lamia, Sonuç, Melisa, Petek, Aysel, Ülgen, Aleyna, Ülkü.

Esentepe EYA: Fadouha, Naciye, Sinem, Sevgi, Esra, Meriem, Latife, Deni, Çağla, Sirine, Jawaher.

Hentbol Federasyonu’nun Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği işbirliğinde düzenlediği kupa tamamlandı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve KKTC Telsim’in de destek verdiği KTSYD Hentbol Kupası kadınlarda Esentepe Efsane Yetenek Avcıları’nın oldu.

Hentbol KTSYD Kupası kadınlar finalinde özellikle ilk devre başabaş mücadele izlendi. UKÜ ile Esentepe Efsane kadınları arasındaki final maçının ilk devresi 12-9 Esentepe kadınları üstünlüğünde bitti. İkinci devre üstünlüğünü sürdürmeyi başaran Esentepe Efsane takımı özellikle son devrede farkı açtı ve maçı 27-18 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Maçın en skorer ismi UKÜ’den 8 sayı ile oynayan Aysel olurken, Esentepe kadınlarından en skorer isim 7 sayı ile oynayan Sirine ve Jawaher idi.