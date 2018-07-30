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Hentbol Federasyonu, kurullarını belirleyecek

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Hentbol Federasyonu, kurullarını belirleyecek
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Hentbol Federasyonu’nda Bahadır Ayhan’ın başkanlığa seçilmesinden sonra kurullarda görev alacakların seçilmesi için olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak.

Yürürlükte olan Hentbol Federasyonu Tüzüğünün 56. , 57. (1) ve 64. (1) maddelerine istinaden “Denetleme Kurulu’nun”, genel kurul tarafından seçimi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Ceza Kurulu’nun genel kurul onayına sunulması ve yönetim kurulu listesinin açıklanması gündemli olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak.

Hentbol Federasyonu’nda 2 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 19.00’da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına tüm üye kulüp temsilcileri yetki belgeleri ile katılabilecek.

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan aşağıda yazılı gündem maddeleri ile olağanüstü genel kurul toplantı duyurusunu yaptı.

GÜNDEM
1- Açılış
2- Divanın Oluşumu
3- Merkez Hakem kurulunun, Genel Kurul onayına sunulması
4- Ceza Kurulunun, Genel Kurul onayına sunulması
5- Denetleme Kurulunun seçimi
6- Yönetim Kurulu listesinin okunması
7- Kapanış
 

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