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Gözler Derviş Mişon Kupası’nda

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Hentbolun unutulmaz isimlerinden merhum Derviş Mişon anısına düzenlenecek Büyükler Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Gözler Derviş Mişon Kupası’nda
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Hentbol Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Derviş Mişon Kupası’nda eşleşmeler belli oldu.

Bu sezon Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde organizasyonlarını sürdüren Hentbol Federasyonu Yaşama Sporla Bağlan Büyükler Ligi öncesinde takımları Derviş Mişon Kupasında buluşturacak. Hentbolun unutulmaz isimlerinden merhum Derviş Mişon anısına düzenlenecek Büyükler Kupası’nda ilk maçlar 11-15 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Önceki akşam federasyon lokalinde gerçekleşen kura çekiminde Erkeklerde DAÜ ile GG ve kadınlarda da UKÜ takımları seri başı oldular.

Derviş Mişon Kupası eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

11 Şubat Pazartesi

Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı

Saat 18.00: MGA-YDÜ (Erkekler)

Saat 19.45: Yükseliş-UKÜ (Erkekler)

12 Şubat Salı

CIU Arena

Saat 18.30 YDÜ-DAÜ (Kadınlar)

13 Şubat Çarşamba

CIU Arena

GG - (MGA-YDÜ galibi) (Erkekler)

DAÜ - (Yükseliş-UKÜ galibi) (Erkekler)

15 Şubat Cuma

CIU Arena

Saat 18.00: UKÜ - (YDÜ-DAÜ galibi) (Kadınlar finali)

Saat 19.45: Erkekler finali

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