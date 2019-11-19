Cemal Erdoğan’ın salona girmesi yasaklandı

Hentbol Federasyonu yönetimi, Esentepe Belediyesi S.S.D.U20 Takımının hükmen mağlup edilmesini ve başkan – yönetici Cemal Erdoğan’ın salona girmesini yasaklama kararı alırken, takımın 4 hentbolcusunu da Disiplin Kurulu’na sevk etti

Hentbol Federasyonu, U20 Erkekler kategorisinde geçtiğimiz hafta oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği maçında çıkan olaylar hakkında aldığı kararı duyurdu.

Federasyon yönetimi oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda, Esentepe Belediyesi S.S.D.U20 takımını hükmen mağlup edilmesine ve maçın YDÜ U20 takımı lehine 38-29 olarak sonuçlanmasına karar verdi.

Hentbol Federasyonu ayrıca Esentepe Belediyesi S.S.D.takımı ile Esentepe Efsane Yetenek Avcıları S.K.D. başkanı ve / veya yöneticisi ve / veya idarecisi olan Cemal Erdoğan’ın, 16.10.2018 tarihli Hentbol Federasyonu Ceza Kurulu Kararında 25.10.2022 tarihine kadar cezalı olduğuna bulgu yaparak, her ne sıfat ile olursa olsun Cemal Erdoğan’ın her iki takımın maçlarını oynadığı salona girmesini yasakladı.

Hentbol Federasyonu U20 Erkekler Kategorisinde Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve sportmenlik dışı hareket ve davranışlardan dolayı ve / veya yaşanan olaylar neticesinde hakemler tarafından tatil edilen müsabakanın, hakem ve gözlemci raporları ve müsabakaya ait kamera kayıtlarını inceledi ve 4 oyuncuyu Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Buna göre; Esentepe Bld.S.S.D.’nden Şükrü Hilmi Erdoğan, Ege Can Açıkportal, Batuhan Güneş ve Yunus Emre Arslan, “idari tedbirli olarak” Disiplin Kuruluna sevk edildi.