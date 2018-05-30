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Plastik atıkların pençesindeki canlılar

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National Geographic dergisi, dünyanın dört bir yanındaki deniz, okyanus, nehir ve kıyı bölgelerinde biriken plastik atıkların doğal yaşamı nasıl tehdit ettiğini gösteren bir fotoğraf seçkisi yayınladı.

Plastik atıkların pençesindeki canlılar
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Plastik atıklara takılan ya da onları yutan deniz canlıları, başlıca risk grubunu oluşturuyor. İşte o kareler...

Fotoğraftaki leylek, İspanya'daki bir katı atık sahasında plastik torbaya takılmış.

Japonya'daki Okinawa Adası'nda bulunan bu keşiş yengecinin kabuğunu, sahile gelen insanlar toplamış.

Bangladeş'in başketi Dakka'daki Buriganga Nehri'nin kıyılarına vuran plastikler, burayı çöpten bir örtüye dönüştürmüş.

İspanya'nın Akdeniz kıyılarındaki bu deniz kaplumbağası eski bir plastik balıkçı ağına takılmış.

Bu defa Etiyopya'nın Harar kentindeki bir atık sahasındayız.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ortasında yer alan Kibele nehri, plastik şişelerden boğulmuş halde.

Deniz atları, akıntıya karşı sürüklenmemek için yosunlara ya da diğer doğal deniz çöplerine tutunur.

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