İçinizi Rahatlatacak 20 Psikolojik Gerçek

Bazen olması gerektiği şekilde gerçekleşen fakat bizi üzen birtakım olaylarda kendimizi ya da başkalarını suçlarız. Ya da bitmesini istemediğimiz bir şeyin neden bittiğine dair anlamlar ararız. Bunlar gibi içinden çıkamadığımız yüzlerce psikolojik çıkmaz vardır. Bunlar aslında psikolojik gerçeklerdir. Bu psikolojik gerçekler de duyduğunuzda ya da öğrendiğinizde sizi rahatlatabilme ve huzura kavuşturabilme özelliğine sahiptirler. İşte onlardan bazıları…

1) Birini gerçek anlamda tanımanız 3-4 yıl sürer. Evlenmeden önce en az bu kadar süre tanışan çiftlerin boşanma ihtimali çok daha azdır.

2) Aktif olarak 7 yılı aşan bir arkadaşlık, büyük ihtimalle ömür boyu sürecektir.

3) Sizin bir türlü aklınızdan çıkaramadığınız o kişi de, muhtemelen sık sık sizi düşünüyor.

4) Çevrenizdeki birinin başkaları hakkında konuşurkenki tavırlarına dikkat edin. Çünkü sizin hakkınızda başkalarına konuşurken de aynı tavırları geçerli olacaktır.

5) Her şeyin sizi rahatsız ettiği o ruh hali, muhtemelen birini özlediğinizi gösterir.

6) Birinin sizinle konuşmak istediğini merak ediyorsanız kollarınızı kavuşturun. O da aynısını yapıyorsa, istiyordur.

7) Araştırmalara göre birden fazla yastıkla uyuyan insanlar genellikle yalnız ve depresiftir.

8) Günde 5 ila 10 farklı şarkı dinlemek hafızayı ve bağışıklık sistemini güçlendirir ve depresyon riskini %80 azaltır.

9) Bir tartışmayı kazanmanın en güçlü yolu, konuyla alakalı sorular sormaktır. Böylelikle karşımızdakinin düşüncelerindeki mantık hataları daha rahat ortaya çıkar.

10) 6-8 ay içinde beynimiz, canımızı acıtmış birini tamamen affetmiş olur.

11) Başkalarına bağlı olmayı reddeden insanlar, en çok hayal kırıklıklarını yaşamış olanlardır.





12) Hayatınıza dair en iyi tavsiyeleri aldığınız insanlar, genellikle hayatında en çok sorun olan insanlardır.

13) Fazla düşünmek zihnimizin negatif senaryolar üretmesine ya da acı dolu anıları hatırlamasını sağlar.

14) Sık sık küfreden insanlar, genellikle duygusal açıdan daha güçlü ve daha zeki olurlar.

15) Zeki insanlar genellikle çatışmalardan uzak dururlar. Bu da çoğu şeyi fark etmelerini ama sessiz kalmalarını açıklar.

16) Sosyal açıdan utangaç ve içine kapanık insanlar, arkadaşlarına daha düşkündürler. İlişkilerde de daha sadıktırlar.

17) Basit şeylere kolayca sinirlenebilen insanlar, bilinçaltlarında sevilmeye ihtiyaç duyar.

18) Biri artık “değiştiğinizi” ifade ediyorsa, %95 ihtimalle onun istediği gibi davranmayı bırakmışsınızdır.

19) Köpekler insanların mutsuzluğunu hissedebilir. Bunu gidermek için de onlara sokulurlar.

20) Birinin kıymetini anlamanın en iyi yolu, onsuz bir hayatı hayal etmektir.

Esinlenilen Kaynak.