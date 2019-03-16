Doğduğunuz Aya Göre Kişilik Özellikleriniz ve Yatkın Olduğunuz Hastalıklar

Astrolojide doğduğumuz tarihe göre burcumuz belirleniyor ve burcumuzun özelliklerine bakarak kendimiz hakkında çıkarımlar yapabiliyoruz. Ancak doğum tarihimiz dışında doğduğumuz ayın da kişiliğimiz üzerinde büyük etkileri var. Oxford Üniversitesi’nden bilim insanı olan Russell Foster doğum zamanının kişilik üzerinde büyük etkisi olduğunu savunuyor. Gelin birlikte doğduğunuz ayın kişiliğinize ve hayatınıza etkisine bakalım…

1. Ocak

Ocak ayında doğanlar doğuştan lider ruhlu olurlar. Birçok kişinin hayatında önemli bir rol oynarlar ve başarıya kolaylıkla ulaşabilirler. Oldukça inatçı olurlar, başkalarını yargılamaktan hoşlanmazlar. Kalabalıkların arasından yetenekleriyle ve yaratıcılıklarıyla kolayca sıyrılabilirler. İnsanlar genellikle Ocak ayında doğan kişileri sorgulamadan takip ederler. Öğretmeyi ve öğretilmeyi çok severler. Başkalarını nasıl mutlu edeceklerini çok iyi bilirler.

Ocak ayında doğan insanların istatistiksel olarak migren, alzheimer, Crohn’s Hastalığı ve epilepsiye sahip olma olasılığı daha yüksektir. Bilim adamları bunu rahimdeyken ve doğdukları ilk zamanlarda daha az güneş ışığına maruz kalmalarına bağlıyor.

2. Şubat

Şubat ayında doğanlar genelde herkese karşı anlayışlı olurlar. Her daim ruh eşlerini ararlar ve bulana kadar aramaktan vazgeçmezler. Romantik ilişkilerine fazla bağlı olurlar ve bu onlar için bir teslimiyet ve yenilgidir. Ayrıca hayatlarının aşkını bulamazlarsa bağımlı olabilirler veya psikolojik problemlerle savaşabilirler. İçten oldukça romantik olsalar da bunu belli etmezler. Oldukça zekilerdir ancak zaman zaman asi yanları sorunların üstesinden gelmelerine engel olur. Özgürlükleri kısıtlandığında oldukça isyankar olabilirler. Başkalarıyla ilgilenmeyi çok severler. Ayrıca çok iyi birer ebeveyn olurlar.

Bilim insanları Şubat ayında doğanların sanatçı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Uyku bozukluklarına ve tiroit hastalıklarına daha yatkın olabilirler. Çoğunlukla 9-5 rutin bir iş onlara göre değildir.

3. Mart

Martta doğanlar hiç büyümeyip hep çocuk kalanlardır. Bu bazen büyük bir sorun olsa da oldukça sevimlilerdir. Sempatik oldukları için işsiz kalmaları neredeyse imkansızdır. Romantik anlamda ise eşlerini seçme konusunda pek de iyi değillerdir. Sık sık kendilerini doğru yerde ve doğru zamanda bulurlar. Çok para kazanmaya eğilimli olsalar da genelde kazandıkları parayı hızlı bir şekilde kaybederler. Sadakatsizliğe yatkın olabilirler. Diğer aylarda doğanlara göre bağımlılığa ve kötü alışkanlıklara daha yatkın olabilirler. Kolay sinirlenen ama güvenilir insanlar olurlar. Hayal kurmayı severler.

Mart ayında doğanların istatistiksel olarak astım alma olasılığı daha yüksektir. Bilim adamları bunun, anne rahmindeyken güneş ışığını az almalarına ve D vitaminden yoksun kalmalarına bağlıyor. Ayrıca Mart ayında doğanların okullarda başarılı olması çok beklenmiyor. Sanatçı olmaya eğilimli kişiler oluyorlar.

4. Nisan

Nisan ayında doğanlar sık sık pişman oldukları kararlar alabilirler. Genellike otorite olmak, karar veren kişi olmak isterler. Karizmatik bir yapıya sahip olurlar. Hırslı ve zeki bir yapıları vardır. Kolaylıkla arkadaş edinebilirler. İnsanların sorunlarını kolayca çözebilirler. Hareketlilerdir, kendilerini ve başkalarını kolayca motive edebilirler.

Genellikle baş ve göğüs hastalıkları sık rastlanır. Alkolik olma postansiyelleri vardır. Alkolikliğin yanı sıra en çok görülen diğer hastalıklar otizm, depresyon ve mevsimsel affektif bozukluktur.

5. Mayıs

Oldukça yetenekli olurlar, arkadaşlarına çok değer verirler. Buna rağmen diğer insanlara göre yalnız zaman geçirmeyi çok daha fazla severler. Motivasyonları genellikle yüksektir. Mayıs ayında doğan kişilerle konuşmak ve iletişim kurmak oldukça kolaydır. Kendilerini doğru bir şekilde ifade etmeye çok önem verirler. Yetenekli bir müzisyen, yazar ya da oyuncu olmaya eğilimlidirler. Otoriteye saygı duyarlar ve evliliğin kutsal olduğuna inanırlar. Dengelerini bulmak için doğada yalnız vakit geçirmeyi tercih edebilirler.

Genellikle kulak ve boyun bölgesinde sağlık problemleri yaşayabilirler. Şeker hastalığına ve glokoma karşı hassastırlar.

6. Haziran

Haziran ayında doğanlar oldukça kıskanç olabilirler. Geçmişe takılıp kalırlar ve bu nedenle anı yaşayamazlar. Bu özellikleri geleceklerini de etkiler. Kibar insanlardan kolay bir şekilde etkilenirler ve işlerini son dakikaya bırakma eğiliminde olurlar. Çok romantik bir o kadar da kıskanç insanlardır. Aşk hayatları zaman zaman çok karmaşık olabilir.

İstatistiklere göre en çok Nobel ödülü alan kişiler ve CEO’ların birçoğu haziranda doğan kişiler. Haziran ayında doğan kişilerde en sık görülen sağlık problemi ise görme problemi. Ayrıca romatizma ve bronşit de karşılaştıkları sağlık problemleri arasında yer alır.

7. Temmuz

Temmuz ayında doğanlar oldukça samimi ve sempatik insanlar olurlar. Ayrıca para harcamayı çok severler. Kendileri hariç herkese yardım atmaya oldukça heveslidirler. Ancak herkesin düşündükleri kadar iyi olmadıklarını gördüklerinde hayal kırıklığına uğrarlar. Ailelerine çok düşkünlerdir, onları da mutlu etmek için ellerinden geleni yaparlar. Giyinme ve hayat tarzları oldukça eksantrik olabilir. Dahi oldukları kadar depresyona da eğilimli olurlar. Bazen onları anlamak oldukça zordur, zaman zaman çok ketum olabilirler. Asla intikam peşinde koşmazlar, kaba insanlar değillerdir. Kolayca incinebilirler.

İstatistiklere göre depresyona yatkınlardır, kolayca incinirler ve diyet konusunda problemler yaşarlar. Eklem ağrıları, astım ve kronik boyun ağrısı görülebilir.

8. Ağustos

Ağustos ayında doğanlar sevgi dolu ve çok yönlü insanlar olurlar. Karşılaştıkları her insanın önce iyi yönünü görmeye çalışırlar. Ancak zamanla herkesin düşündükleri kadar iyi olmadığını anlarlar. Toplumun bir parçası olurlar, ayrışmazlar. Evliliğe değer verirler. Zayıf noktalarından biriyse çok çalıştıkları için oluşan sağlık problemleridir. Takım ruhları güçlüdür, başkalarına ilham vermek konusunda çok başarılılardır. Paraya kolayca ulaşabilirler. Şakalaşmayı, eğlenceli sohbetleri severler. Liderlik özelliklerine sahiptirler. Başkalarını nasıl teselli edeceklerini çok iyi bilirler. Övülmeyi severler. Hayal kurmayı çok severler, sanat, müzik ve savunma alanında yetenekli olurlar.

Hastalıklara karşı bünyeleri oldukça zayıftır. Kan pıhtılaşma problemi, kemik erimesi ve tiroit problemleri görülebilir. Okulda çok daha mücadeleci olurlar. En büyük zayıflıkları kolayca depresyona girebilmeleridir. Başarılı olabilmek için genellikle iç seslerini susturmaları gerekir. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp analiz etmek başlarını belaya sokabilir.

9. Eylül

Eylül ayında doğanlar oldukça organize insanlardır ve her şeyin üstesinden kolayca gelebilirler. Genellikle ilerleyebilmek için içlerindeki sesleri susturmaları gerekir. Tedbirli ve dikkatli yapılarından dolayı sık sık depresyona girebilirler. Çok zeki ve esnek oldukları için yaşamlarında pek çok farklı role bürünebilirler. Kendilerini eleştirirken acımasız olabilirler. Kalabalık bir grup karşısında konuşurken oldukça rahat olurlar. Sporu severler. İlişkilerde çok seçici olurlar.

Üniversiteye gitme ve profesyonel bir kariyer yapma olasılıkları en yüksek olanlar Eylül ayında doğanlardır. Astım ve tiroit problemlerine eğilimlidirler.

10. Ekim

Ekim ayından doğanlar genellikle hedeflerine ulaşabilen kişilerdir. Tanınmış liderler olma potansiyelleri vardır. İntikam duyguları yüksektir ve biriyle tartışırken oldukça saldırgan olabilirler. Doğal olarak çok şanslı olurlar. Sohbet etmeyi çok severler. Kolayca incinseler de bir o kadar çabuk toparlanırlar. Dik kafalı ve inatçı olurlar. Sanatı, edebiyatı ve seyahat etmeyi çok seveler. Güvenlerini çok hızlı bir şekilde kaybedebilirler.

İstatistiklere göre en uzun yaşayan insanlar ekim ayında doğanlardır. İngiltere’deki Cheltenham Bilim Festivali’ndeki bir sunuma göre, baharda doğanlardan ortalama 160 gün daha uzun yaşadığı görülmüştür. Bunun nedeni hamilelik ve erken gelişim sırasında optimum miktarda güneş ışığı almalarıdır. Migren, kansızlık ve yüksek kolesterol en çok yaşadıkları sağlık problemleridir.

11. Kasım

Kasım ayında doğanlar aşırı hassaslardır ve bunu belli ederler. Psişik, empati kurabilen ve olumlu insanlar olurlar. Strese bağlı kronik yorgunluk, depresyon ve psikolojik problemler yaşamaya eğilimlidirler. Başkaları için çok iyi birer örnek olurlar. Çok fazla olağanüstü fikirleri vardır, derin insanlar olurlar, genellikle diğer herkesten farklı düşünürler. Meraklı ve ketumdurlar. Kolay kolay pes etmezler. İlişkilerde oldukça belirsiz insanlar olurlar. Zaman zaman duygularını kontrol edemeyebilirler.

Kasım ayında doğan insanlar karamsar olma eğilimindedirler. 2005 yılında İsveç’te yapılan bir araştırma bunu teorik olarak, doğumdan sonra güneş ışığına daha az maruz kalmalarıyla mutluluk hormanlarının az salgılanmasına bağlar. Kabızlık, kronik cilt hastalıkları ve kalp krizi en çok görülen sağlık problemleri arasındadır.

12. Aralık

Sadık ve cömert insanlar olurlar. Aralık ayında doğanların sevdikleri için yapamayacakları neredeyse hiçbir şey yoktur. İstikrarlı bir yaşam tarzı isterler. Alışılmadık derecede şanslı olurlar, zenginlik ve aşka kolayca ulaşabilirler. Aktif bir sosyal yaşamları vardır. Sevmeyi ve sevilmeyi severler. Cömerttirler. Rol yapmazlar, bencil olmazlar, genellikle kendileriyle gurur duyarlar.

Bu ay doğan insanların astım ya da alerjileri olması muhtemeldir. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine adlı dergiye göre bunun sebebi soğuk algınlığı ve grip mevsimi sırasında doğmuş olmaları olabilir. Ve ilk aylardaki güneş ışığı eksikliği, Aralık bebeklerini bipolar bozukluktan muzdarip olma ihtimalini en yüksek hale getiriyor. Depresyona ve kalp problemlerine eğilimlidirler.