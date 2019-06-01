Çocukların Keyifle Oynayabileceği 10 Güvenli Oyun

Çocuklar online oyunlarla eğlenirken zaman zaman zararlı içeriklerle de karşılaşabiliyor. Ebeveynler için çocukların keyifle oynayabileceği güvenli oyunları derledik

Birçok çocuğun kendine ait bir telefonu, tableti ya da bilgisayarı var. Peki bu cihazlarda hangi oyunları oynadığını biliyor musunuz? Birçok oyun oldukça masum ve güvenli görünse de, zaman zaman çocuğunuz için tehlikeli hale gelebilir. Özellikle oyunları oynarken çıkan reklamlar, çocuğunuzu yaşına uygun olmayan içeriklere yönlendirebilir. Bu konuda önlem almak ve çocuğunuzun eğlenirken zararlı içerikleri görmesini engellemek için oynadığı oyunları mutlaka siz de deneyimleyin. Gönül rahatlığıyla çocuğunuzun oynamasına izin verebileceğiniz 10 güvenli oyunu derledik…

1. MentalUP Eğitici Zeka Oyunu



Çocuğunuzun eğlenirken öğrenmesini de istiyorsanız, uzman doktorlar, çocuk gelişim uzmanları ve Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen zeka oyunlarını içeren MentalUP oldukça isabetli bir seçenek olacaktır. Pedagojik ürün sertifikasına sahip bu uygulama çocukların dikkat, hafıza, analitik düşünme, görsel mekânsal algı, problem çözme, planlama, kavramlaştırma gibi zihinsel becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

2. Ateş ve Su

Ateş ve Su aslında birbirlerinden hiç ayrılmayan iki kardeş. Onlara ve çevrelerine zarar veren kötü bir büyücüye karşı bulundukları yeri daha iyi bir hale getirmeye çalışıyorlar. Kullanıcılar isterse her iki karakteri beraber yönetebiliyor ya da iki ayrı kişi birlikte oynayabiliyor. Ateş ve Su, çocuğun mantık ve planlama becerilerini geliştirmesine yardım ediyor.

3. Pac-man



İlk olarak 1980’lerde çıkan ve hepimizin çok sevdiği Pac-man, çocuklar için de oldukça faydalı. Çocuklar için güvenli olan Pac-man çocukların stratejik düşünme ve hızlı karar verme gibi becerilerini geliştirmeye yardım ediyor. Oyunda Pac-man karakteri diğer hayaletlere yakalanmadan kurabiyeleri yemeye çalışıyor.

4. Fruit Ninja

Bir dönem birçok kişinin tutkunu olduğu Fruit Ninja, havada uçuşan meyveleri kesme oyunu. Ancak arada kesilmemesi gereken objeler de ekrana gelebiliyor. Fruit Ninja çocuğun dikkat becerilerini ve reflekslerini gelişimini destekliyor.

5. Red Ball

Kötü yaratıklar gezegeni bir küp şekline dönüştürmek isterken, Red Ball dünyayı kurtarmak için tüm cesaretini topluyor. Red Ball, çocuğun uzamsal algı, planlama ve strateji becerilerini geliştirmeye yardım ediyor.

6. Subway Surfers



Trenler arasında graffiti yaparken bekçiye yakalanan ve kaçmaya başlayan bir çocuğun baş karakter olduğu Subway Surfers, çocuğun refleksler ve hızlı karar verme gibi becerilerinin gelişmesine yardımcı oluyor.

7. Angry Birds





Dünyayı kasıp kavuran hatta sonrasında filmi bile yapılan Angry Birds, kuşları fırlatarak farklı düzenekleri yıkmanın ve bölümlerin geçilmesinin amaçlandığı bir oyun. Her bölümde zorluk derecesi artan Angry Birds, çocukların strateji, mantık ve analitik düşünme becerilerine katkı sağlıyor.

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8. Two Dots



Noktaları birleştirerek oynanan Two Dots, gittikçe zorlaşan bölümleriyle çocuğun analitik becerilerini kullanmasını sağlıyor. Oyunda amaç aynı renkte kareler oluşturabilmek. Aynı zamanda sürekli değişen mevsimler ve temalar bulunuyor.

9. Winterbells



62 Adobe Flash oyununun yer aldığı internet sitesi Orisin’de bulunan oyunlardan biri de Winterbells. Oyunda tavşanın zillere basarak yukarı çıkmasını ve yere düşmemesini sağlamanız gerekiyor. Oyun, çocuğun reflekslerinin gelişmesine yardımcı olacak özelliklere sahip.

10. 2048



Amacın aynı sayılara sahip kareleri birleştirmek olduğu oyun, çocuğun matematik ve analitik becerilerinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Oldukça eğlenceli bir bulmaca oyunu olan 2048, aynı zamanda çocukların beyin gelişimini de destekliyor.